Travis Barker opgenomen in het ziekenhuis met acute alvleesklierontsteking: “God, help me”

Travis Barker werd dinsdagochtend plaatselijke tijd gezien in het West Hills ziekenhuis, maar werd daarna per ambulance naar het Cedars-Sinai Medical Center gebracht. Zijn kersverse echtgenote Kourtney Kardashian was bij hem. Wat er precies aan de hand is, is voorlopig nog onduidelijk. Opvallend is wel dat Barker zelf eerder die ochtend ‘God Save Me’ - God, help me - op Twitter plaatste. Of het iets te maken heeft met z'n gezondheidstoestand is niet geweten. Mogelijk verwijst het simpelweg naar het nieuwe, gelijknamige nummer van Machine Gun Kelly, dat geproduceerd werd door Barker.