Transvrouw Lennie Blockmans (25) dingt mee naar kroontje van Miss België: “Als jongen durfde ik daar nooit van dromen. Maar nu kan het”

Songfesti­val­win­na­res Loreen al zeven weken op 1 in de Ultratop, maar is het daarom ook de zomerhit van het jaar?

Ze is de eerste vrouw die twee keer het Songfestival won, en ze kampeert met ‘Tattoo’ al zeven weken op nummer 1 in de Vlaamse hitlijsten. Loreen lijkt goed op weg om na ‘Euphoria’ in 2012 opnieuw dé hit van het jaar te scoren, maar er zijn ook andere kapers op de kust. Loreen zal moeten knokken voor de titel van zomerhit, daar zijn radiopresentator Peter Van de Veire en muziekexpert Sam Jaspers het over eens. “Loreen heeft een kentering ingezet.”