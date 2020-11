Transgender Jonas (20) weet dat hulp zoeken kan helpen: “Noem me mevrouw en mijn hele dag is verpest”

Jonas was nog jong toen hij besefte dat zijn lichaam niet bij hem paste. Als meisje speelde hij in de lagere school liever met jongens, zich voor de turn- of zwemles omkleden vond hij grúwelijk, net als rokjes en lang haar. "Pas toen mijn beste vriend Mats me in het tweede middelbaar vertelde dat hij transgender was en me verschillende informatiesites doorstuurde, vielen alle puzzelstukjes op hun plaats. Hij liet voor mij een nieuwe wereld opengaan. Al jaren zat ik met al die vragen waarop ik geen antwoord vond - Waarom speel ik liever met jongens? Waarom moet ik rokjes, speldjes en strikjes dragen? -en eindelijk vond ik niet alleen antwoorden, maar ook rust in mijn hoofd." Jonas ontdekte wie hij echt was. Hij knipte zijn haren kort en op zijn 16de veranderde hij zijn naam. Hij leerde ook zijn vriendin Jamilet (nu 25) kennen, met wie hij binnenkort gaat samenwonen.