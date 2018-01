Transgender infopunt licht toe: "Een proces van lange adem" FV

29 januari 2018

19u20

Bron: DA 0 Showbizz Boudewijn Van Spilbeeck ondergaat een transformatie naar Bo Van Spilbeeck en dat is vandaag niet meer zo uitzonderlijk. "Het aantal mensen dat zich bij het genderteam UZ Gent aanmeldt, neemt exponentieel toe", zegt Melanie Verbeke van het Transgender Infopunt.

"En inderdaad, ook oudere mensen vinden nu hun weg naar ons. Door de aandacht in de media, door bekende rolmodellen, door het internet... Zij vertellen ons dikwijls dat ze al jaren met hun gevoelens worstelen, maar dat vroeger het woord transgender zelfs nog niet bestond, laat staan dat ze er vlot informatie over vonden."

Het proces dat iemand doorstaat bij een genderoperatie, is er één van lange adem. "Hier begin je niet zomaar aan", gaat Melanie verder. "Er gaan gesprekken aan vooraf, dan een mogelijke hormonale ­therapie en pas later eventuele chirurgie. Maar niet iedereen wil daar even ver in gaan. Goedkoop is dit ook niet. Veel ingrepen worden terugbetaald, maar reken toch op minstens 5 tot 10.000 euro eigen inbreng."

Boudewijns echtgenote staat hem bij tijdens het transitieproces. "En dat is niet zo uitzonderlijk", klinkt het nog. "Want voor alle duidelijkheid: ­genderdysforie, of je niet goed voelen in je lichaam, heeft níets te maken met seksuele oriëntatie. Soms verandert de aard van de relatie natuurlijk, maar ook de partners van transgenders worden daarbij intensief bijgestaan door ons team."