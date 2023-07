Trans vrouw Lennie Blockmans (25) dingt mee naar kroontje van Miss België: “Als jongen durfde ik daar nooit van dromen. Maar nu kan het”

BV Wie is Manu Van Acker, de man die plots overal opduikt? “Ik ben zwaarlij­vig, dat zie je niet vaak op het scherm”

Hij is niet weg te slaan van de radio en televisie: Manu Van Acker (23) presenteert deze zomer de ochtendshow op MNM, was te zien in ‘Nonkels’, heeft een rubriek in ‘Iedereen beroemd’ en krijgt binnenkort z’n eigen show op Play4. En toch zal zijn naam u (nog) weinig zeggen. Tijd om deze naar Brussel uitgeweken West-Vlaming beter te leren kennen. “Gelukkig stappen we stilaan af van het idee dat tv-gezichten perfect moeten zijn.”