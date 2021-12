Tranen van ontroering: zo vertelde Peter Van de Veire zijn team dat hij stopt met MNM

Peter was erbij toen MNM in 2009 werd opgestart. “Het was altijd mijn radiokind. Ik was bij de geboorte van een prachtige baby, maakte me zorgen toen de kleuter opgroeide én intussen hoor en zie ik een kerngezonde tiener die perfect weet wat-ie wil. We hebben gezorgd voor een boel jong en bruisend talent. Dus ik kan gerust afscheid nemen.”