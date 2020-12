Tranen van ontgoocheling en “te weinig sportvragen”: de hoogtepunten van aflevering 31 van ‘De Slimste Mens’

tvNatuurlijk kan het niet alle dagen feest zijn in ‘De Slimste Mens’-barak, maar na de ronduit wervelende en uitstekende recordaflevering van dinsdag, was het nu toch een mager soepje. Met aan het einde wel een emotioneel moment toen actrice Jennifer Heylen, dinsdag nog de triomfantelijke nieuwe recordhoudster, met tranen in de ogen haar verlies verbeet. Enkel Wesley Sonck kon voluit lachen. Hij doet beter dan zijn ‘Container Cup’-kompaan Pedro Elias.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Het wordt tijd dat de finaleweken kunnen beginnen. De klad zit stilaan in de reguliere afleveringen. Logisch, gezien de haast onwaarschijnlijke omstandigheden waarin ‘De Slimste Mens Ter Wereld’ werd ingeblikt. Eerst met publiek, dan haast zonder, dan met Robert de gulle lacher, nu met een handvol getrouwen. Kwamen daar bovenop nog een paar afvallers bij, zoals Jeroen Perceval en Jan Verheyen, om de stress helemaal te laten toeslaan. Goed dus dat de strafste kandidaten vanaf volgende week aan de eindstrijd kunnen beginnen. Met grote kans dat nog eens een vrouw ‘Slimste Mens’ wordt. Met vier vrouwen in de laatste vijf, kan enkel ‘mateke’ Conner Rousseau roet in het eten werpen. Die kans lijkt ons, eerlijk, klein.

Aflevering 31 schrijven we alvast niet in ons boek der hoogtepunten van de ‘Slimste Mens’. Actrice Jennifer Heylen kon haar glansprestatie bij haar debuut op geen enkel moment benaderen. Het liep al fout met haar schoenen waar het prijskaartje nog op plakte en het ging van kwaad naar erger. Liesbeth Van Impe deed wat ze moest doen. Winnen dus. Nieuwkomer Wesley Sonck had zijn ambitie beperkt tot beter presteren dan zijn tv-vriendje Pedro Elias. Die hield het, gekweld door zenuwen en stress, slechts één aflevering uit. Door in de finale recordhoudster Jennifer uit te schakelen, heeft Wesley zijn doel af bereikt.

Niet alleen bij de kandidaten was er enige vermoeidheid te bemerken. Ook bij de juryleden. James Cooke deed nochtans zijn stinkende best, maar buiten enkele opflakkeringen was het maar ‘gewoontjes’. Wim Helsen viel ronduit tegen.

Nu is het enkel nog wachten op het slotakkoord met nieuwkomer Tess Uytterhoeven, dochter van, en uitkijken naar de finaleweken.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De leukste quotes

Wesley Sonck (of hij Slimste Mens kan worden): ‘Neen’ (Wesley heeft al eens meegedaan en werd er toen uitgespeeld door latere winnaar Gilles De Coster).

James Cooke (nadat foto van Van Looy in bloot bovenlijf wordt getoond): ‘Ik heb u nog nooit zo in uw blootje gezien’.

Jennifer (bij aanvang van de quiz): ‘Ik ga voor méér’.

Jennifer (of ze gevoetbald heeft): ‘Ja, maar niet koppen. Ik heb ook veel extensions. Veel. Als je een zwart meisje ziet met erg lang haar dan is dat fake. Triestig verhaal voor de meisjes die in de tempels hun haar afstaan, maar ik zie er nu goed uit’.

Van Impe: ‘Weinig breekpunten. Ik zou zeggen, yes, niet meer single’ (op de vraag wat een breekpunt zou zijn in haar relatie).

Jennifer (voelt halfweg de quiz de bui al hangen): ‘Ik ben keislecht bezig en ik ben echt heel kwaad. Ik weet niet of mij dat gaat motiveren of dat ik ga huilen. ‘t Is goed geweest. ‘t Is mooi geweest. Twee mooie outfits aangehad...’.

Wesley (na afloop): ‘Weinig sportvragen zien passeren...’

Jennifer (in tranen): ‘Ik vind het een beetje kut dat ik het meeste punten heb en er nu uit ben’.

Hilarische momenten

James Cooke droomt helemaal weg bij het woord ‘micropenis’. ‘Ik zie het al voor mij. Zo’n penis met een draad’. Waarop Jennifer gretig inspringt: ‘Ik zie je al bezig: hallo, test test’ (met suggestief gebaar). En James verder borduurt over zijn relatie met Dorian.

James Cooke roept iedereen in de studio op om een ‘keizotte’ foto te maken. Te zien op Facebook onder Jamescooke1984. Indien hij zijn woord heeft gehouden...

James Cooke onderbreekt Jennifer en maakt haar duidelijk dat op de zool van haar linkerschoen het prijskaartje nog kleeft. Waarop Jennifer haar schoenen gewoon uitdoet.

Kantelmomenten

Fletse start zonder uitschieters. Met een evenwichtige stand na ‘Open Deur’. Vooral Jennifer laat het liggen bij de ‘Puzzel’, die wel vlot en snel wordt opgelost door Wesley.

Jennifer trekt de scheve situatie volledig recht in de fotoronde, waar Wesley onderuit gaat.

In een slappe filmpjesronde kaapt Liesbeth 50 seconden weg bij het gemakkelijke fragment over ‘De Drie Wijzen’. Ze doet dat over bij het fragment van Jennifer. De actrice doet hetzelfde bij het slotfragment, maar dan is Van Impe al zeker van de overwinning.

In de finale is het zwak tegen net zwakker. Op geen enkel ogenblik weet Jennifer meer dan drie goede antwoorden te bedenken. Na zeven vragen heeft Wesley genoeg aan twee goede antwoorden over tv shows die naar talent speuren. Hij speelt gemakkelijk uit.

De eindscore (voor het finalespel)

Liesbeth Van Impe 414 sec.

Jennifer Heylen 317 sec.

Wesley Sonck 254 sec.

De stand

Ella Leyers 18 deelnames 7 keer gewonnen 10 finales gewonnen 1 finale verloren

Conner Rousseau 7 deelnames 3 keer gewonnen 3 finales gewonnen 1 finale verloren

Delphine Lecompte 6 deelnames 3 keer gewonnen 2 finales gewonnen 1 finale verloren

Liesbeth Van Impe 5 deelnames 3 keer gewonnen 2 finales gewonnen

Cathérine Van Eylen 5 deelnames 3 keer gewonnen 1 finale gewonnen 1 finale verloren

Bockie de Repper 5 deelnames 2 keer gewonnen 2 finales gewonnen 1 finale verloren

Riadh Bahri 4 deelnames 2 keer gewonnen 1 finale gewonnen 1 finale verloren

Umi Defoort 4 deelnames 2 keer gewonnen 1 finale gewonnen. 1 finale verloren

Hans Vanaken 4 deelnames 3 finales gewonnen 1 finale verloren

De (laatste) nieuwkomer

TV-maker Tess Uytterhoeven