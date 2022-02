Tranen op de dansvloer, en da's geen toeval: waarom 'Dancing With The Stars' week na week emotioneler wordt

Dat emoties hard binnenkomen door dans, is zaterdagavond meer dan ooit gebleken in het Play4-programma 'Dancing With The Stars'. Zo kreeg seksuologe Lotte Vanwezemael (29) iedereen stil door een moderne dans op 'L'enfer' van Stromae. Een dans die draaide rond de pijnlijke herinneringen aan het pestgedrag dat ze op school moest meemaken. Als geen ander beet ze van zich af en danste een welgemeende 'fuck you' naar de pesters. “Het is oké om niet altijd sterk te zijn. Sterkte zit in kwetsbaarheid”, gaf de seksuologe nog mee. Actrice Nora Gharib (28) barstte dan weer in tranen uit na haar freestyle moves. Ze had het nieuws over de 5-jarige kleuter Rayan, die in een waterput viel in Marokko, op de voet gevolgd en kwam net voor haar performance te weten dat het kindje overleden was toen reddingswerkers hem bereikten. Ze kreeg er na haar dansact geen woord meer uit.