Tranen om de overleden vriend van Mia en voor het eerst wordt de ‘block’-knop gebruikt: ‘The Voice Kids’ schakelt versnelling hoger

TVTijdens de eerste Blind Auditions vorige week ging nieuwkomer Duncan Laurence met heel wat talent aan de haal in ‘The Voice Kids’. De andere coaches maakten in deze tweede aflevering dan ook gretig gebruik van de ‘block’-knop, waarmee ze elkaar buiten spel konden zetten.

“Vorige week was het Duncan zijn week, maar nu is het wel goed geweest. Hij heeft al heel wat goede kandidaten in zijn team. Nu is het aan de girls!”, lacht Laura Tesoro bijvoorbeeld. En de dames hebben daarvoor een duidelijk plan bedacht. “De strategie is: blocken op het juiste moment en de andere coaches een toontje lager laten zingen”, klinkt het bij Marthe, Julia en Hanne van K3.

De coaches halen in ieder geval alles uit de kast om de jonge talentjes te overtuigen om voor hen te kiezen. Zo belooft Metejoor om z'n allerbeste koprol te tonen als Gloria voor hem kiest (zie onder) en spannen de vier vrouwen openlijk samen. Wanneer Laura geblockt wordt, maant ze de jonge kandidaat aan om voor K3 te kiezen. “K3 gaat je echt niet in een glitterkleedje steken, dat is een misvatting. Ik heb ze hier al drie seizoenen bezig gezien en ze doen het fantastisch. Allez, niet dat ik partij kies", lacht Laura.

Duncan Laurence liet het niet aan zijn hart komen en koos er dan maar voor om de show zelf te stelen. In 2014 deed hij zelf mee aan ‘The Voice of Holland’, met het nummer ‘Sing’ van Ed Sheeran. Dat wilden de andere coaches maar al te graag nog eens horen. En dus kroop Duncan maar wat graag opnieuw het podium op.

Samuel houdt van surfen, skiën, schaken en muziek. Hij koos voor het nummer ‘Falling’ van zijn grote idool Harry Styles. Alle coaches zijn dolenthousiast en draaien allemaal om voor Samuel. Alleen wordt er voor de eerste keer ook een ‘block' uitgedeeld. De K3'tjes hebben Duncan Laurence geblokkeerd. En met reden, zo blijkt, want Samuel geeft meteen toe dat hij heel graag in het team van de Nederlander had gezeten. Daar weet Laura Tesoro wel raad mee: “Wij hebben allebei ‘The Voice’ gedaan, allebei het Songfestival gedaan. Dus eigenlijk ben ik een perfect Plan B”, pleit ze. “Ik ben een beetje zoals Duncan!” Een raad die Samuel opvolgt, want hij kiest voor Laura. “Eigenlijk ben ik K3 heel dankbaar", zegt Laura. “Want zij hadden Duncan al geblockt, dus ik moest alleen Metejoor en K3 nog maar van tafel praten. En dat is volledig gelukt.”

Een emotioneel moment bij de auditie van Mia. Zij brengt het nummer ‘True Colors’ van Cindy Lauper. Helaas draait niemand voor haar om. Dat zorgt voor traantjes bij de jonge zangeres. “Ik voel me heel slecht”, klinkt het, wat haar een knuffel en de steun van Duncan oplevert. Waarom dit haar zo raakt? “Ik had een beste vriend en die is drie jaar geleden overleden”, geeft ze toe. “Ik wilde dit voor hem zingen.” En dat zorgt ook voor heel veel emoties bij de juryleden. Laura en K3 moeten zelf ook een traantje wegpinken. “Heb je hem gevoeld in de zaal? Dat is het allerbelangrijkste”, verzekert Duncan haar. “Dat jij dit voor je allerbeste vriend doet, dat vind ik zo mooi. Ik denk dat iedereen dat mooi vindt.”

De jonge Gloria brengt het nummer ‘Heather’ van Conan Gray. “Je hebt een hele pure stem, ik heb echt genoten”, klinkt het bij Metejoor, die net als Laura omdraait. Ook zij is enthousiast: “Ik ben zo blij dat ik ben omgedraaid. Wat een prachtige dame staat hier voor ons! Jij ziet er al uit als een echte artiest. Ik zie al aan jou dat jij eigenheid hebt en dat hoor je ook in je stem. Ik was tot het einde vergeten waarom ik hier zat, ik was gewoon aan het genieten van je performance”, bezweert ze Gloria. Metejoor krijgt het alvast benauwd: “Wat moet ik doen om jou in m’n team te krijgen? Moet ik een koprol doen, of een salto? Ik ga all the way om jou te overtuigen.” Al blijkt dat niet genoeg te zijn om Gloria te overtuigen: ze kiest voor Laura.

Alle optredens van de avond herbekijken? Je vindt ze in de playlist hieronder.

LEES OOK: