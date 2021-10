Tranen dankzij Ibe en het favoriete nummer van Herman Brusselmans: dit was ‘The Best Of’ rond Gorki

TV‘The Best Of' werd dinsdagavond met een klepper afgesloten, want de legendarische Vlaamse rockband Gorki stond centraal. Zanger Luc De Vos overleed zeven jaar geleden, en dus vergezelde goede vriend Herman Brusselmans de overige bandleden tijdens deze muzikale ontdekkingstocht.

“Luc vond het altijd leuk als het helemaal over hem ging, maar hij zelf geen kloten moest doen. Ik denk dus dat hij dit wel leuk zou gevonden hebben”, aldus de band, die met plezier luisterden naar wat Ibe, Sam Gooris, Joost Zweegers, Frank Vander linden en Black Box Revelation met hun nummers deden. “Ik heb Luc heel goed gekend”, vertelt Herman Brusselmans, die ook aanwezig was. “Hij was een klootzak, maar voor de rest was hij ook een beetje een vriend. Luc was een figuur waar mensen levenslang fan van zijn en zullen blijven. Ik heb bewondering voor mensen die goede songteksten schrijven. En Vos kon het. Hij had het gewoon in de vingers. In de Vlaamse pop is Luc De Vos wat teksten betreft de nummer 1. Een figuur zoals Luc, die mis je gewoon.”

Joost Zweegers kroop achter zijn piano en maakte indruk met zijn versie van ‘Veronica Komt Naar Je Toe’.

Frank Vander linden stond met De Mens zelf al eens centraal in The Best Of, maar mocht nu zelf het podium op met zijn bewerking van ‘Soms Vraagt Een Mens Zich Af’.

“Het gaat een totaal andere versie zijn”, kondigde feestbeest Sam Gooris aan voor hij met zijn versie van ‘Anja’ het podium opging. Sam had zijn danssloefkes aangetrokken en verraste iedereen met zijn optreden.

‘Lieve Kleine Piranha’, die andere Gorki-meezinger en het lievelingsnummer van Herman, werd gebracht door de rockers van Black Box Revelation.

Misschien wel de allerbekendste Gorki-hit is ‘Mia’. De song veranderde van een snel punknummer tot een trage ‘B-kant’, maar is nog steeds de ultieme nummer 1 in tal van hitlijsten. Die hit werd in ‘The Best Of’ eer aangedaan door Ibe. Hij maakte het muisstil in de grote Ancienne Belgique met zijn eerbetoon.

LEES OOK: