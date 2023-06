Tranen bij Wonderwall en dé wens in alle harten, maar een Gallagher maakt Oasis niet

Celebrities Waarom Sarah Jessica Parker nooit naakt te zien was in ‘Sex and the City’: “Geen uitzonde­rin­gen”

Hoewel ze bekend werd dankzij haar hoofdrol in een programma dat ‘Sex and the City’ heette, kregen we Sarah Jessica Parker (58) nog nooit naakt te zien. “Ik heb die regel heel mijn carrière in stand gehouden”, zo zegt ze daar zelf over.