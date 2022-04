Tranen bij Metejoor en een eerste jongen voor K3: het beste uit de laatste ‘Blind Auditions’ in ‘The Voice Kids’

“Iedereen weet nu heel goed wat hij wil en het zijn de laatste plaatsjes dus het begint steeds spannender te worden. We gaan nog meer moeten vechten denk ik. Ikzelf ben nog op zoek naar een echte powerstem”, vertelt Laura. Vooral coach Duncan zal heel goed moeten wikken en wegen: “Ik mag nog maar één kandidaat meenemen, dat is wel lastig!”

Lise (13, Wuustwezel) mocht vrijdag haar kans wagen in ‘The Voice Kids’. Tijdens haar Blind Audition weet ze vooral coach Metejoor heel erg te raken met haar nummerkeuze ‘Say You Won’t Let Go’ van James Arthur. “Dit nummer betekent heel veel voor mij. Ik heb één van mijn beste vrienden verloren en ik heb een cover voor hem gemaakt op deze song”, klinkt het bij een emotionele Metejoor.

Kandidate Jools (14, Aartselaar) droomt er al heel haar leven van om op het podium van ‘The Voice Kids’ te belanden. Haar liefde voor muziek kreeg ze met de paplepel mee van haar papa: “Mijn papa is dj MC Six” klinkt het. “Hij rapt en beatboxt en heeft al op Pukkelpop gestaan. Dat is eigenlijk wel super cool. Hij zegt altijd: just have fun, dat is het enige wat telt.” Ze brengt het nummer ‘Let It Go’ van James Bay. Uiteindelijk draaien Laura en K3 voor haar om. “Ik ben zo fan van die heesheid in je stem”, zegt Laura. “Ik was direct mee, vanaf je éérste zin.” En dus kiest Jools voor Laura Tesoro.

Aan podiumervaring heeft de tienjarige Lars geen gebrek. Hij speelde mee in de musical ‘40-45' van Studio 100 en staat super graag op het podium. Hij waagt zijn kans met ‘Best Friends’ van Unity. Zowel Duncan Laurence als K3 draaien om en daar moet Lars toch even van bekomen. Er vloeit zelfs een traantje. “Sorry dat we je zo lang hebben laten wachten”, zegt Hanne van K3. “We waren gewoon aan het genieten.” En ook Duncan geeft aan dat hij héél erg genoot van de auditie van Lars. Uiteindelijk kiest de jongen voor K3, waarmee ze een eerste jongen in hun team krijgen.

Lola (13, Nieuwmunster) brengt ‘Hit The Road Jack’ van Ray Charles, het eerste nummer dat ze volledig op de piano kon spelen. Volgens haar mama heeft ze een stem ’uit het verleden’, maar kan die stem ook de coaches bekoren? Duidelijk wel, want ze draaien allemaal voor haar om en geven Lola zelfs een staande ovatie. “Je hebt zo'n uniek stemgeluid. Het feit dat je op je 13e je naar de band omdraait en teken doet en leiding nam ... Dat wil ik in mijn team", zegt Duncan. Hij overtuigt Lola er zeker mee, want ze kiest voor Duncan.

De avontuurlijk Juliette (12, Assebroek) zit in de zeescouts en gaat geregeld zeilen en roeien met haar vrienden. Daarnaast speelt ze piano, iets wat ze ook doet tijdens haar Blind Audition op de tonen van ‘Warrior’ van Demi Lovato. Laura Tesoro draait als enige om. “Superstraf dat jij daar achter die piano zit en een ballad van Demi Lovato zingt alsof het niets is.”