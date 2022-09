Trailer van aflevering 6 ‘House of the Dragon’ belooft spanning én nieuwe gezichten

TVHet is zover. De zesde aflevering van ‘House of the Dragon’ staat voor de deur en dat wil zeggen dat er een wissel van de wacht plaatsvindt. De reeks maakt een tijdsprong waardoor de jonge actrices die in de huid kropen van prinses Rhaenyra Targaryen en Alicent Hightower vervangen zullen worden. In de preview wordt alvast duidelijk dat de opvolging van koning Viserys nog niet verzekerd is. Bestijgt zijn jonge zoon de troon of zal voor het eerst een vrouw regeren over Westeros?