Trailer 'True Detective: Night Country' mét Jodie Foster gelost: “Ik behandel dit als een moordzaak”

BV Pater familias Eddy Planckaert gaat door moeilijke periode: “Met z’n allen in Frankrijk leven? Die droom moet ik opbergen”

“Als ik nog eens naar de Vlaanders moet, word ik zot.” Nee, om straffe uitspraken zit Eddy Planckaert (64) niet verlegen. Maar wat denkt hij over z’n quotes uit het verleden? Staat hij daar nog altijd achter? PRIMO confronteert de bekendste tv-vader van het land met eerdere uitspraken, in een interview over de droom om te leven als kluizenaar, het avontuur in Frankrijk en de zwarte periode waarin hij een einde aan z’n leven wilde maken. “Het kan raar klinken, maar ik ben blij dat ik dat moment heb meegemaakt.”