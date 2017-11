Trailer: getrouwde Anastasia geniet van seksspel Mr. Grey in derde Fifty Shades Suzanne Borgdorff

21u48 2 YouTube Showbizz Na een korte teaser is nu de complete trailer van Fifty Shades Freed, het laatste deel in de Fifty Shades-trilogie, beschikbaar. In twee minuten en 19 seconden worden de fans van Christian Grey (Jamie Dornan) en Anastasia Steele (Dakota Johnson) getrakteerd op scènes uit hun nieuwe leven als getrouwd koppel. Filmmaatschappij Universal voegde ook wat erotische sm -scènes toe.

Het verhaal: Anastasia kan maar niet bevatten dat ze met een zakenman getrouwd is die sexy én rijk is. Zij is de eerste vrouw die de soms grillige Mr. Grey weet te temmen. De twee genieten van een weekend in Frankrijk en hij koopt een nieuwe villa. Op het moment dat Anastasia helemaal gelukkig is, maakt de architecte van haar man haar entree: een vrouw waar Mr. Grey heel gemakkelijk mee vreemd zou kunnen gaan.

Ook is te zien hoe Anastasia in een kamer met seksspeeltjes is vastgebonden aan de muur en een blinddoek draagt. "Yes, sir", antwoordt ze als Christian vraagt of ze wil spelen.

Raadsel

Regisseur James Foley moest met het maken van de erotisch getinte films rekening houden met de Amerikaanse filmkeuring, die in dit soort gevallen behoorlijk preuts kan zijn. "Wij wilden niet de strengste keuring krijgen. Dus hebben wij de film een paar keer ingediend. In één van de laatste seksscènes in de film vond men dat Jamie te lang en te woest tekeer ging. Men eiste dat er drie seksbewegingen van hem verwijderd moesten worden. Hoe iemand dat met zijn volle verstand kan vaststellen is voor mij nog steeds een groot raadsel. Maar ik heb het toch moeten doen'', liet hij los aan onze collega's van het AD (Algemeen Dagblad) na het maken van Fifty Shades Darker.

Op 14 februari 2018 kunnen fans dan echt afscheid nemen van Christian Grey. Fifty Shades Freed gaat net als de voorgaande delen in première op Valentijnsdag.

