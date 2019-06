Tragische dag in ‘Thuis’ en ‘Familie’: 2 doden, 3 moordpogingen en heel wat geweld in de seizoensfinales HL

28 juni 2019

21u40 1 showbizz De seizoensfinales van ‘Thuis’ en ‘Familie’ zorgden traditiegetrouw voor veel suspense, maar deze avond ook voor een flinke portie geweld. De balans is pittig: drie moordpogingen en heel wat slagen en verwondingen. Bovendien viel er in beide soaps een dode en kan dat aantal in september nog oplopen. Dan pas zullen ook alle resterende vragen beantwoord worden. Dit kregen de kijkers nu al te zien.

‘THUIS’: voorlopig geen huwelijk

Het eerste slachtoffer viel in ‘Thuis’, dat een half uur eerder dan ‘Familie’ startte. De drie vervelende tieners Joren (Mathieu Carpentier), Boris (Thomas De Smet) en Stan (Lennaert Lemmens) hadden zich eerder bezondigd aan spoorlopen en het negeren van een gesloten overweg. Gisteren kregen ze daar al een pittige, maar erg realistische rekening voor gepresenteerd: een schadevergoeding van zo’n 100.000 euro. Deze avond kreeg Joren nog twee extra dreunen te verwerken. Zijn vader Bill (Gunther Samson), die Joren na zijn val van de sporen had geduwd maar daarna zelf werd geraakt door de trein, bezweek aan zijn verwondingen. En Stan maakte hem duidelijk dat hij nooit iets gevoeld heeft voor Joren. Zo zielig!

Triestig nieuws

Nog meer triestig nieuws kwam er van Paulien (Tina Maerevoet). De benefiet ten voordele van de Frens was een groot succes, maar de cafébazin crashte compleet toen ze een confronterend briefje vond van haar ex Adil (Nawfel Bardad-Daidj). Paulien worstelt al weken met depressieve gevoelens na haar derde miskraam. Radeloos van verdriet en schuldgevoel krijgen donkere gedachten de overhand en belandt ze op een dak, wanneer ze haar vertrouwenspersoon en arts Ann (Monica Van Lierde) belt: “Ik kan niet meer, ik kan de pijn niet meer verdragen, ik moet ervan af.” De opgetrommelde agent Tim kan haar maar net van een wanhoopsdaad behoeden. Suspense troef, dus.

En toen moesten Bob (Christophe Haddad) en Christine (Daphne Paelinck) nog trouwen. Maar ook daar hing er onheil in de lucht. Net wanneer Bob zijn jawoord wilde geven, sijpelde het nieuws binnen dat Bobs ex Tamara (Tine Priem) van zijn zoon aan het bevallen was. Bob twijfelde. Moest hij zijn bruiloft laten voorgaan of bij de geboorte van zijn kind aanwezig zijn? Wanneer hij aanstalten maakte om de trouwzaal te verlaten, zorgde Christine voor een extra surprise: “Ik ben ook zwanger van jou!” Bobs keuze zal pas in september duidelijk zijn, bij de start van het 25ste seizoen.

‘FAMILIE’: Willy Sommers daagt wel op

Bij ‘Familie’ sloten vier uiteenlopende verhaallijnen het 28ste seizoen af. De eerste draaide rond de benefiet die Benny (Roel Vanderstukken) en Robyn (Jits Van Belle) ten voordele van de zieke Rik (Toots Vanderstukken) organiseerden en voor heel wat positieve vibes zorgde. Willy Sommers dook uiteindelijk toch op als hoofdact en zette de Foodbar met zijn ‘Als een leeuw in een kooi’ in vuur en vlam.

Bij de drie andere verhaallijnen was er meer drama en kommer en kwel. Al kende de plot rond Guido (Vincent Banic) en Emma (Bab Buelens) vooralsnog geen end en zeker geen happy end. Guido vond zijn runaway bride in Afrika, maar de ruzie die zich vervolgens in de hotelkamer achter gesloten deuren afspeelde, voorspelde weinig goeds. En aangezien Bab Buelens in een interview al heeft laten weten dat ze uit de reeks is geschreven, lijkt die afloop in september voor de hand te liggen. Bye bye Emma, Lucas, Milou en Mila!

De plot rond de pyromaan blijft voorlopig wel onvoorspelbaar, want Stefanie (Jasmijn Van Hoof) zit in wel zeer nauwe schoentjes. De dochter van Benny werd door een alerte journalist getipt dat er bij al de brandstichtingen telkens eenzelfde persoon in het publiek stond mee te kijken. Om te genieten van zijn kunstwerk. Stefanie voelde de hemel op haar hoofd vallen: de pyromaan bleek Elias (Ian Thomas) te zijn! Nota bene de man met wie ze net de nacht had doorgebracht en tevens de rivaal van Laurens (Pieter Van Keymeulen), die ze eerder valselijk had beschuldigd van brandstichterij. Toen Elias in de mot kreeg, dat Stefanie hem achtervolgde, sloeg hij haar brutaal neer. De charmante lieveling werd plots een agressieveling, die Stefanie vastketende en met benzine overgoot. Elias stond klaar met een brandende aansteker om haar in een levende toorts te veranderen. Een uitzichtloze situatie?

Elias zorgde onverwacht voor veel spanning, maar de koning van de suspense in de seizoensfinale van ‘Familie’ was toch Mathias (Peter Bulckaen). Dankzij Iris (Marianne Devriese), die weliswaar door Marie (Lien Van de Kelder) werd neergeslagen, waren Veronique (Sandrine André) en Lars (Kürt Rogiers) er achtergekomen dat Kasper, de baby van Marie toch nog leeft. Veronique eiste het co-ouderschap op voor haar zoon Cédric (Yanni Bourguignon), die de vader van de baby is. Marie zag dat niet zitten en wilde Veronique en Lars liquideren door hen in koelen bloede neer te schieten. Mathias kwam tussenbeide, nam Marie het vuurwapen af en voorkwam zo de dubbele moord. Maar in het eindbeeld duwde hij Marie van de klif de afgrond in. Bewust. Dat de brave Mathias een moordenaar blijkt te zijn, moet zeker nog een staartje krijgen in september. Maar eerst wat bekomen van al die spanning!

