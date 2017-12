Tragisch ongeval: bedenker 'MTV Unplugged' overleden TC

Jim Burns werd samen met zijn blindengeleidehond aangereden door een taxi in New York. Hij stierf drie dagen later.

MTV rouwt om het verlies van Jim Burns, een van de medebedenkers van de legendarische muziekshow 'MTV Unplugged', waarin artiesten hun grootste hits akoestisch brengen. De meest bekende aflevering is ongetwijfeld die met Nirvana, die ook één van de best verkochte albums van de band opleverde. Maar ook andere topartiesten als Bob Dylan, Guns N' Roses, Eric Clapton, Lenny Kravitz en Pearl Jam traden op in de show. Jim Burns, die de show mee bedacht, was slechtziend. Toen hij vorige week met zijn blindgeleidehond op stap was in New York werd hij aangereden door een taxi. Hij werd nog naar het hospitaal gebracht, maar hij stierf drie dagen later aan zijn verwondingen. Burns was 65 jaar.