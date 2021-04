Tourist LeMC zingt op nieuwe plaat over ouder worden en het vaderschap: "Ik kan niet meer opstaan en een hele dag zweven"

ShowbizzVorig jaar in februari werd hij voor de derde keer papa, een jaar later wordt zijn vierde album geboren. Het professionele en privéleven van Tourist LeMC (36) liepen nooit zo sterk door elkaar, want in 'Niemandsland' zingt hij over z'n zoontjes en vrouw. Die laatste schilderde niet alleen de cover van de plaat, maar verzorgde ook de backings van een nummer. “Ik wist vrij snel dat zij de persoon was met wie ik mijn leven wou delen."