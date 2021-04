Tourist LeMC ondertekent rouwkaartje: “Ik ben gelukkig, maar de tranen rollen over mijn wangen”

Danny, de zoon van Rita, is op 33-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van huidkanker. ‘Horizon’ van Tourist LeMC was zijn favoriete nummer, waar hij zich ook enorm aan optrok tijdens zijn ziekte. “Dat was echt een steun voor hem, dat liedje", legt Rita uit. “Ik kan er nog steeds niet naar luisteren.” Op het rouwkaartje van Danny staat een stuk tekst uit het nummer. Rita wilde twee kaartjes laten ondertekenen door Tourist LeMC zelf. Maar ‘Koerier van Plezier’ Tess Goossens had andere plannen: zei nam Tourist zélf mee om het kaartje te handtekenen. “Dit is voor mij ook heel speciaal, hé", vertelde hij. “Die jongen heeft zich in de laatste maanden van zijn leven verbonden aan mijn liedje." Rita is alvast blij met de verrassing: “Ik ben gelukkig, maar de tranen rollen over mijn wangen.”