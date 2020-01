Tourist LeMC is nieuwe coach in ‘The Voice’: "Zingen kan ik niet echt, maar ik heb een goede bullshitfilter" IDR

21 januari 2020

00u00 0 Showbizz Hij heeft er lang over getwijfeld, maar uiteindelijk besliste Tourist LeMC (35) toch om één van de twee nieuwe coaches te worden in 'The Voice van Vlaanderen'. "Ik kan niet zingen, maar ik heb een goede bullshitfilter."

Zijn vuurdoop in de draaiende jurystoel zit er al op voor Johannes Faes, zoals Tourist LeMC echt heet. In het gezelschap van Koen Wauters, Natalia en Niels Destadsbader - die ook voor het eerst coacht - probeerde de 35-jarige Antwerpenaar tijdens de opnames van de 'blind auditions' enkele sterke zangers en zangeressen in z'n team te krijgen. "Ik kan er natuurlijk nog niet te veel over verklappen, maar ik heb toch al enkele straffe stemmen kunnen toevoegen aan mijn team", lacht hij. "Het is vooral kicken als iemand voor jou kiest. Soms moet je die mensen echt overtuigen. Niet evident, zeker als iedereen draait."

Dromen over rode knop

Tourist hoeft zeker niet onder te doen voor z'n collega-coaches. Zijn tussenkomsten zijn kort, to the point en bevatten steeds een positieve eindnoot. Toch heeft de stadstroubadour lang moeten nadenken over de vraag om coach te worden. "Omdat Bart Peeters en Alex Callier er niet bij konden zijn, had VTM nood aan twee nieuwe gezichten. Een schoon compliment, maar ik heb echt lang getwijfeld om 'ja' te zeggen. Ik ben niet iemand die zelf de belangstelling opzoekt, en als coach sta je natuurlijk in de spotlights. Bovendien is het de eerste keer dat ik op deze manier televisie maak, waardoor ik toch behoorlijk zenuwachtig was. En geloof me: ik ben hier dag en nacht mee bezig. Zelfs tijdens mijn slaap droom ik voortdurend dat ik op die rode knop druk", zegt Faes. "Maar 't is tot nu toe een heel positieve ervaring. Ook al dankzij mijn collega's. Zij hebben me niet alleen op mijn gemak gesteld, we hebben ook al serieus wat afgelachen."

Alternatief circuit

Toch is het werk van een coach in de eerste plaats een serieuze zaak. "Je oefent een bepaalde invloed uit op de toekomst van de mensen die hier komen zingen. Ik weet niet of ik het zelf zou aandurven om hier als kandidaat op het podium te stappen. Daarom heb ik sowieso veel respect voor de moed die deze mannen en vrouwen aan de dag leggen."

"Kandidaten die voor mij kiezen, krijgen in de eerste plaats een coach met een visie. Of dat ook mijn enige meerwaarde is? Goede vraag. (lacht) Ik denk dat ik daarnaast het alternatieve circuit vertegenwoordig. Want ja, ik ben niet echt een muzikant en ik kan ook niet bijster goed zingen. (lacht) Maar dat vind ik niet per se een handicap, want ik ben op andere vlakken sterker. Ik heb een goede stijl en smaak, en een goede bullshitfilter. Dat is ook nodig als je het ver wil schoppen in deze show."

Momenteel staat het leven van de Antwerpenaar volledig in het teken van de talentenjacht. "Maar ik vind dat niet erg. Vroeger werd er nog smalend gedaan over dit soort programma's, maar de laatste jaren kan je niet ontkennen dat 'The Voice' een kweekvijver is geworden voor talent. Denk maar aan Luka Cruysberghs (van Hooverphonic, red.) en IBE. Wat zij al gepresteerd hebben, da's ontzettend straf. Dat ik nu misschien advies mag geven aan hun opvolger: veel graver wordt het niet."

Het nieuwe seizoen is nog niet voor meteen. VTM zal eerst, vanaf vrijdag 7 februari, 'The Voice Kids' uitzenden.