Tourist LeMC: “Ik heb mijn eerste vaccinatiespuitje al gekregen”

“Een paar weken geleden heb ik mijn eerste vaccinatieprikje gekregen. En ja het was van AstraZeneca. Alle is heel vlot verlopen, ik was snel binnen en buiten. Ik kan er alleen maar goede dingen over zeggen. Lichamelijk ben ik wel even onder de indruk geweest, maar dat was met een Dafalganneke snel opgelost. (lacht) Ik hoop dat iedereen nu snel gevaccineerd is zodat mijn concerten volgend jaar in de Lotto Arena kunnen doorgaan.”

Het is normaal dat Tourist al zijn eerste vaccinatie heeft gekregen, want de zanger werkt twee dagen per week als sociaal werker. “Als jonge gast droomde ik er wel van om op de planken te staan, maar ik heb nooit geloofd dat het kon lukken. Ik, een simpele jongen uit de Seefhoek, zoon van een leraar en een verpleegster, in de showbizz? Die werelden lagen te ver uit elkaar. Daarom heb ik braafjes een diploma behaald en ben ik aan de slag gegaan als sociaal werker” vertelde Tourist eerder in Dag Allemaal. “Twee keer in de week verzorg ik mee de opvang van gezinnen in kwetsbare situaties. Het is een vast inkomen, ik help er anderen mee en het geeft structuur aan mijn leven.”

En er is nog meer goed nieuws voor Tourist, want zijn nieuwe plaat ‘Niemandsland’ is meteen op de eerste plaats binnengekomen in de Ultratop-hitlijsten. Ook de verkoop voor zijn tweede concert in de Lotto Arena in februari volgend jaar loopt als een trein.

