Tot acht jaar cel voor de overvallers van Nikkie de Jager

Het gaat over acht verdachten tussen de 21 en 33 jaar uit Rotterdam. In totaal pleegden ze vier overvallen, waaronder één bij make-upartieste Nikkie de Jager. Hoewel het Openbaar Ministerie stelde dat de groep een criminele organisatie was, oordeelde de rechtbank daar anders over. Volgens hen was er geen sprake van een samenwerkingsverband, daarvan werden alle acht verdachten dus vrijgesproken.