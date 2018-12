Tot 400.000 euro voor een video: dit zijn de 10 rijkste YouTubers ter wereld SD

12 december 2018

13u45

Bron: Forbes 1 Showbizz Op hun eigen manier banen ze hun weg naar de top: de YouTube-sterren die miljoenen verdienen met hun kanaal. Sinds 2015 stelt zakenblad Forbes elk jaar een lijst samen van de tien grootste verdieners, en dit jaar (van juni 2017 tot juni 2018) verdienden die samen meer dan 180 miljoen dollar aan views en lucratieve reclamedeals. Een overzicht van de vaak nog piepjonge miljonairs.

10. Logan Paul

Inkomen: 14,5 miljoen dollar (12,8 miljoen euro)

Abonnees: 18.670.162

Misschien wel de meest controversiële YouTuber uit het lijstje: Logan Paul. De vlogger die begin dit jaar heel wat stof deed opwaaien omdat hij in een video het lichaam had getoond van een man die zich had verhangen in het ‘zelfmoordbos’ van Japan. Ook haalde hij een vis uit het water voor een ‘reanimatie’, taserde hij een dode rat en zou hij mensen hebben aangezet tot het eten van wasmiddelcapsules. De 23-jarige Amerikaan verwijderde de video’s en verontschuldigde zich op sociale media, maar dat kon niet meer baten. Hij kreeg bakken kritiek over zich heen en YouTube verwijderde tijdelijk alle advertenties van zijn kanaal. Achteraf bekeken een milde straf, want Paul verdiende het afgelopen jaar 2 miljoen dollar méér dan het voorgaande. Dit dankt hij volgens Forbes aan advertentie-inkomsten van voor het schandaal en aan zijn merchandise collectie Maverick. Paul is afgestapt van het dagelijkse vloggen, maar kan nog steeds rekenen op dik 18 miljoen abonnees.

9. PewDiePie

Inkomen: 15,5 miljoen dollar (13,7 miljoen euro)

Abonnees: 76.004.012

Felix Kjellberg (29), de man achter PewDiePie, maakt video’s over games waar hij commentaar op levert terwijl hij ze speelt. Het begon in 2010 met een video waarin hij Minecraft recenseert, en ondertussen mag hij zich de koning van het genre noemen. Kjellberg heeft ondanks enkele schandalen meer dan 75 miljoen volgers en verdiende het afgelopen jaar 15,5 miljoen dollar, 3,5 miljoen meer dan vorig jaar. Adverteerders betalen de Zweedse YouTuber volgens Forbes tot 450.000 dollar voor een gesponsorde video.

8. Jacksepticeye

Inkomen: 16 miljoen dollar (14,1 miljoen euro)

Abonnees: 20.929.586

Sean McLoughlin (28), een nieuwkomer in de lijst, is de populairste YouTuber van Ierland. Hij begeeft zich in hetzelfde vaarwater als PewDiePie: het becommentariëren van videospelletjes. Volgens Forbes heeft hij ook aan een serie voor Disney gewerkt en liggen er interessante samenwerkingen in het verschiet. Eén om in de gaten te houden dus.

7. VanossGaming

Inkomen: 17 miljoen dollar (15 miljoen euro)

Abonnees: 23.961.370

Dit kanaal werd opgestart door Evan Fong, die zich vooral concentreert op videospelletjes zoals Call of Duty en samenwerkingen met andere YouTubers. De 26-jarige Canadees doet het prima: zijn kanaal heeft meer dan 23 miljoen abonnees en hij verdiende maar liefst 17 miljoen dollar, 1,5 miljoen meer dan vorig jaar. Het levert hem de zevende plaats op.

6. Markiplier

Inkomen: 17,5 miljoen dollar (15,4 miljoen euro)

Abonnees: 22.562.440

Mark Fischback (29), een Amerikaan met Hawaïaanse roots, is de bezieler van het YouTube-kanaal Markiplier. Hij richtte zijn kanaal op in 2012 en focust zich vooral op PS4-spelletjes en ‘Let’s Play’-video’s, waarbij hij (horror)games speelt en zijn volgers laat meegenieten. Het concept slaat aan: hij verdiende het afgelopen jaar 17,5 miljoen dollar, 5 miljoen meer dan vorig jaar. Fischback is dit jaar op tournee geweest door Noord-Amerika, haalde volgens Forbes een zeven-cijferig contract binnen en bracht een kledinglijn voor gamers uit: CLOAK.

5. Jeffree Star

Inkomen: 18 miljoen dollar (15,9 miljoen euro)

Abonnees: 11.555.441

Op vijf staat de excentrieke Amerikaanse Jeffree Star (33). De make-upgoeroe is even omstreden als populair, maar als er één ding is waarover haast iedereen het eens is, is het dat zijn make-up meesterlijk is. Star, echte naam Jeffrey Lynn Steininger, begon zijn carrière op MySpace als muzikant, maar maakte enkele jaren later een carrièreswitch naar beautygoeroe. Met zijn 11,5 miljoen volgers deelt hij zijn ongezouten mening over de beautywereld, en daarbij durft hij al eens tegen heilige huisjes trappen. Toen Star in 2016 besloot zijn eigen make-upcollectie Jeffree Star Cosmetics op te starten begon hij klein met enkele lipsticks. De start van een miljoenenbedrijf, zo bleek al snel. Naast lipsticks heeft Star ondertussen onder andere ook highlighters en oogschaduwpaletten in zijn collectie. Sinds oktober zijn de producten ook in België verkrijgbaar bij Ici Paris XL. Ook de documentaire ‘The Secret World of Jeffree Star’, die YouTuber Shane Dawson over hem maakte, legde hem geen windeieren. Star verdiende het afgelopen jaar maar liefst 18 miljoen dollar.

4. DanTDM

Inkomen: 18,5 miljoen dollar (16,3 miljoen euro)

Abonnees: 20.765.673

Vorig jaar dé aanvoerder van de lijst, dit jaar op vier: Daniel Middleton (27). Een Britse gamer die zich aanvankelijk concentreerde op Minecraft en Fortnite, maar ondertussen uitgebreid is naar andere videospelletjes. Hij heeft al een aantal Kid’s Choice Awards op zijn naam staan én een Guinness World Record voor zijn gaming. Het afgelopen jaar ging hij op tournee en lanceerde hij ook een merchandise collectie. Dat alles en nog meer leverde hem 18,5 miljoen dollar op.

3. Dude Perfect

Inkomen: 20 miljoen dollar (17,6 miljoen euro)

Abonnees: 37.144.643

De mannen achter het kanaal ‘Dude Perfect’ kapen voor het tweede jaar op rij de bronzen medaille weg. Het vijftal kent elkaar van op de universiteit, waar ze allemaal basketbal speelden. Ze maken dan ook logischerwijs vooral sportvideo’s, waaronder heel veel indrukwekkende ‘trick shots’. Ze verbraken zo al enkele Guinness World Records, en trekken een duizelingwekkend aantal views, wat zich vertaalt in monsterbedragen aan reclame-inkomsten en sponsorsdeals. Het leverde hen maar liefst 20 miljoen dollar op.

2. Jake Paul

Inkomen: 21,5 miljoen dollar (19 miljoen euro)

Abonnees: 17.613.440

Jake Paul, het jongere broertje van Logan, baande zich een weg naar de top op de intussen vergane app Vine. Hij schakelde moeiteloos over naar YouTube, waar hij voornamelijk rapt en grappen uithaalt. De jongeman bracht zoals de meeste van zijn collega’s ook een merchandise collectie op de markt en haalde maar liefst 21,5 miljoen dollar binnen. Bijna het dubbele van vorig jaar. Niet slecht voor een knul van 21.

1. Ryan ToysReview

Inkomen: 22 miljoen dollar (19,4 miljoen euro)

Abonnees: 17.465.107

En dan nu de absolute topper en misschien wel de meest verrassende naam in de lijst: Ryan. De 7-jarige jongen was fan van een andere ‘speelgoedtester’ op YouTube en dat wilde hij ook. Zijn ouders stemden toe en het bleek een zeer lucratieve beslissing te zijn. De jongen harkt de miljoenen binnen en kaapt nu dan ook te titel weg van best betaalde YouTube-ster in de prestigieuze lijst van Forbes. Vorig jaar stond hij nog op de achtste plaats, maar nu heeft hij dus de koppositie beet na een onwaarschijnlijk succes als het enige kind in de lijst van best verdienende YouTubers, die voornamelijk uit gamers bestaat. Zo wist Ryan op een jaar tijd 22 miljoen dollar te verzamelen. Een jaar eerder ging het nog om 11 miljoen dollar. Een verdubbeling dus.

Het begon allemaal in maart 2015 toen de jongen aan zijn ouders vroeg om zelf speelgoed te testen en daarvan filmpjes te maken. In juli 2015 ging een video van Ryan viraal en dan was het hek helemaal van de dam. Het filmpje haalde meer dan 900 miljoen views. Ryan (zijn achternaam en woonplaats blijven geheim om zijn privacy te beschermen) is ondertussen bijna vier jaar bezig met wat hij het allerliefste doet: speelgoed uitpakken en testen. En dat loopt als een trein. Zijn YouTube-kanaal telt dik 17 miljoen abonnees en sinds begin dit jaar heeft hij ook een eigen speelgoedlijn in samenwerking met Walmart. Zijn filmpjes genereerden in totaal al 26 miljard views. Zijn moeder is verantwoordelijk voor het kanaal en is daar fulltime mee bezig. Zijn ouders zetten al dat geld naar eigen zeggen opzij zodat Ryan en zijn broers en zussen later kunnen studeren. Zodra Ryan het testen van speelgoed beu is, dan stopt het, beweren zijn ouders. Maar de hele familie heeft tegen dan een geweldig appeltje voor de dorst.