Tormund uit ‘Game Of Thrones’ komt naar België MVO

23 juli 2019

14u17 1 Showbizz De Noorse acteur Kristofer Hivju komt naar FACTS Fall 2019, een popcultuurbeurs, op zaterdag 19 en zondag 20 oktober in Flanders Expo Gent. Hij is het best bekend voor zijn rol in ‘Game of Thrones’.

Met zijn ‘Game of Thrones’-personage Tormund Giantsbane werd Hivju bijna meteen een wereldwijde favoriet, terwijl hij zich al meppend, bluffend en kopstotend een weg baande van seizoen 3 tot aan de allerlaatste aflevering. Hollywood merkte al gauw zijn acteertalenten op en gaf hem de kans om te schitteren in onder meer ‘The Fate of the Furious’ (alias ‘Fast & Furious 8') als Rhodes, de rechterhand van Charlize Therons personage.

Hivju was daarnaast ook al een beroemdheid in de Scandinavische regio. Met hoofdrollen in - onder andere - de films ‘Operation North Pole’, ‘Turist’ en de binnenkort te verschijnen ‘TWIN’.

Kristofer Hivju is de eerste gastacteur van FACTS Fall. Hij zal er beschikbaar zijn voor fotoshoots, handtekeningen en panels op beide dagen.

Meer info op www.facts.be/nl