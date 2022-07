Topregisseur Nathalie Basteyns trekt naar Lourdes op zoek naar een mirakel: “Ik geloof écht dat ik ooit weer kan lopen”

Showbizz Klaasje Meijer verzet zich samen met PETA tegen dierproe­ven: “Ik heb je hulp even nodig”

Klaasje Meijer (27) heeft haar schouders gezet onder een nieuwe campagne van PETA. Het voormalig K3'tje spoort in het filmpje haar fans aan om een Europees burgerinitiatief (EBI) te ondertekenen waarin wordt opgeroepen tot een transitie naar dierproefvrije wetenschap en de versterking van het EU-verbod op het testen van cosmetica op dieren. Als de petitie 1 miljoen geldige handtekeningen van EU-burgers verzamelt, is de Europese Commissie verplicht om het initiatief voort te zetten. “Dierproeven zijn in de cosmetische wereld nog steeds de normaalste gang van zaken en ik vind het niet oké”, zegt Klaasje in de video. “Als we allemaal [dit EBI] ondertekenen dan wordt de wet en regelgeving rondom dierproeven in de cosmetische wereld hopelijk beter. Dus ik hoop dat jullie dit even willen doen. Het kost bijna geen tijd en dieren zijn er echt mee geholpen.”

