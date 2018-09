Topmodellen Kendall, Gigi en Bella leven zich uit in de Efteling SD

25 september 2018

16u01

Bron: NU.nl 0 Showbizz Kendall Jenner (22), Gigi Hadid (23) en haar zus Bella (21) hebben maandag het Nederlandse pretpark de Efteling bezocht. De topmodellen verblijven momenteel in Europa voor de verschillende fashionweeks die er georganiseerd worden.

De Hadid-zusjes en Jenner, de zus van Kylie en halfzus van Kim, Khloe en Kourtney Kardashian, deelden maandag meerdere filmpjes op hun Instagram-accounts waaruit blijkt dat ze samen het pretpark in Kaatsheuvel bezochten. Ook Yolanda en Anwar Hadid, de moeder en broer van de zussen, waren van de partij.

De topmodellen liepen incognito door het pretpark. Op de foto's is te zien dat ze een masker dragen, vermoedelijk om te voorkomen dat ze lastiggevallen worden door fans. Op de beelden zijn onder meer de draaimolen en de Pagode te zien.

De zusjes Hadid brengen vaker tijd door in Nederland. Hun moeder Yolanda is Nederlands. Zij woont net als haar dochters in de Verenigde Staten, maar bezoekt nog wel regelmatig familie in Nederland.