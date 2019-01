Topmodel worden? Eerst bekende mama of papa zoeken IDR

18 januari 2019

00u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 Showbizz Topmodel Kate Moss werd woensdag 45. Of ze daarmee - samen met haar collega-modellen uit de nineties - haar houdbaarheidsdatum bereikt? Er staat alleszins een nieuwe generatie klaar om over te nemen. En die modellen hebben hun succes naast hun looks ook aan hun familie te danken.

'Moeders mooiste' mag je tegenwoordig heel letterlijk nemen: het modelandschap wordt gedomineerd door modellen met een bekende familie. Neem bijvoorbeeld Kendall Jenner (23): zij leerde aan de camera's wennen door 'Keeping up with the Kardashians', de realityshow rond haar bekende halfzussen Khloé, Kim en Kourtney. Gigi en Bella Hadid kunnen voor hun shoots dan weer raad vragen aan mama Yolanda, die 15 jaar lang zelf een modellencarrière had. Idem voor Kaia Gerber: mama Cindy Crawford behoorde indertijd zelfs tot de 'big six', het legendarische legertje topmodellen uit de nineties.

Je hebt 23% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN