Topmodel Natalia Vodianova: van extreme armoede tot rijke weldoenster

24 november 2019

Haar naam doet misschien niet meteen een belletje rinkelen, maar met meer dan 200 modeshows, 71 Vogue-covers en campagnes voor onder meer Calvin Klein en Chanel staat topmodel Natalia Vodianova (37) al twee decennia aan de top van de modewereld. Haar vermogen wordt geschat op een slordige 50 miljoen euro, een sterk contrast met de extreme armoede waar ze in opgroeide. "We overleefden soms op één zakje oplossoep per dag."

Van fruitverkoopster tot steenrijk topmodel: het levensverhaal van Natalia Vodianova (37) - die recent in het land was voor de fundraiser van Special Olympics Belgium - leest als een waar sprookje. Ze groeide op in Nizhny Novgorod, een grauwe industriestad ten oosten van Moskou. Haar vader Mikhail liet haar in de steek toen ze nog een kleuter was, waarna haar moeder Larisa opnieuw de liefde vond bij Alexander. Natalia kreeg er met Kristina en Oksana twee halfzussen bij. Die laatste werd geboren met autisme en cerebrale parese (een hersenaandoening waarbij bewegen wordt bemoeilijkt, nvdr), en dat zorgde voor druk in het gezin. Toen Larisa besliste dat ze haar dochter niet in een instelling wilde laten opgroeien, nam ook haar tweede man de benen.

“Toen ik opgroeide, was het vaak heel moeilijk”, blikt Natalia terug. “Vooral nadat mijn stiefvader zijn gezin in de steek liet. Al denk ik niet dat zo’n dingen alleen in Rusland gebeuren. Er zijn heel veel gezinnen waar de vader het niet aankan dat hij een gehandicapt kind heeft. Mijn mama kreeg alle druk op haar schouders, want zij moest zorgen dat we konden overleven.” Op haar elfde besliste Natalia om haar mama te ondersteunen en aan de slag te gaan als fruitverkoopster. Al kon dat niet beletten dat het gezin soms moest overleven op een zakje oplossoep per dag. “Ik heb extreme armoede gekend”, geeft ze onomwonden toe. “En dat heeft een diepe indruk op mij nagelaten.”

Vijftig miljoen

Op haar vijftiende keerde het tij: Natalia schreef zich in bij een modellenbureau, en op haar zeventiende verkaste ze moederziel alleen naar Parijs, waar ze al snel het ene na het andere succes boekte. Ze heeft meer dan tweehonderd modeshows op de teller staan, sierde talloze malen de covers van modebladen en boekte dik betaalde campagnes voor merken zoals Guerlain, Givenchy en Chanel. Ondertussen wordt de rijkdom van de blondine op zo’n slordige vijftig miljoen euro geschat. Logisch ook, als je bedenkt dat ze alleen al 71 keer op de cover van Vogue stond en in 2002 een deal van zeven cijfers versierde met Calvin Klein.

Een bedrag waar ze omwille van haar moeilijke jeugd gemakkelijk van zou kunnen zweven, maar Vodianova - die ook model stond voor de allereerste Russische Barbie - staat ook vandaag stevig met haar beide voeten op de grond.“Toen ik als model begon, vond ik het heel moeilijk om dat een job te noemen”, vertelt ze tijdens onze ontmoeting in Brussel. “Voor mij voelde dat vooral als een sprookje waarin ik de rol van prinses had gekregen. Ik mocht mooie kledij aantrekken, werd opgemaakt en werd op een voetstuk geplaatst. Als je dat vergelijkt met hoe mijn leven vroeger was... Het was zo compleet anders dan waar ik vandaan kwam.”

Kroostrijk gezin

Iets dat zich ook weerspiegelde in haar liefdesleven. In 2001 stapte ze immers in het huwelijksbootje met de Britse aristocraat Justin Portman. Natalia kwam in een heel andere wereld terecht, waar ze aanvankelijk erg van onder de indruk was. Het stel kreeg met Lucas, Neva en Viktor drie kinderen samen, maar in 2011 liep het onherroepelijk mis tussen Natalia en Justin. En hoewel de twee hun best deden om de breuk als vriendschappelijk voor te stellen, kon Justin zijn ware gevoelens maar moeilijk verbergen. Zo insinueerde hij op Facebook dat Natalia hem niet steunde toen hij afkickte van z’n alcoholprobleem en dat ze hem bedrogen zou hebben. “Plots besefte ik dat ze me niet meer nodig had en dat kwetste me.”

Natalia zelf hield het op te grote verschillen. “Ik zag hem graag, en hij mij ook, maar we waren gewoonweg op alle vlakken te verschillend... Aanvankelijk dacht ik dat dat dit van geen tel was, maar dat bleek wel zo te zijn.” Ook het feit dat Justin een aristocraat was, speelde het supermodel parten. “Als je niet in die wereld geboren bent, dan is het heel moeilijk om er deel van uit te maken”, vertelde ze daar later over.

Niet dat Vodianova tegenwoordig als single door het leven moet. Verre van zelfs, want sinds haar breuk met Justin heeft ze een relatie met de Franse zakenman Antoine Arnault, een van de grote bazen bij luxeconcern LVMH. Het koppel is vandaag de dag nog steeds samen en Natalia werd ondertussen mama van nog twee zoontjes, Max en Roman. Het hele gezin - inclusief de drie kinderen van Natalia uit haar vorige relatie - woont samen in Parijs, in een prachtig optrekje met zicht op de Eiffeltoren. “Antoine inspireert me en ik denk dat ik dat ook voor hem doe”, zei ze eerder al.

Overlever

Toen Natalia indertijd succes begon te krijgen als model, werd het voor haar ook duidelijk dat ze die band met haar verleden in Rusland niet zomaar mocht doorknippen. De blonde schone zocht dan ook naar een manier om die twee werelden met elkaar te verzoenen. Dat werd Naked Heart Foundation, die ze op haar 22ste uit de grond stampte. Hiermee wil ze kinderen met een beperking in Russische weeshuizen een toekomst geven. “Ik weet uit eerste hand hoe belangrijk het is om steun te verlenen aan die families”, klinkt het. “En ik bevind me in de positie om dat te doen, door mijn succes als model. Toen ik met Naked Heart Foundation begon stond ik nog maar aan het begin van mijn modellencarrière, maar ik besefte al snel dat dit iets was dat ik moest doen. Het vormt de kern van wie ik ben: een vechter en overlever. Die tools wil ik blijven gebruiken voor dingen die ik de moeite waard vind.”

Special Olympics

In die categorie hoort ook haar engagement voor Special Olympics thuis, de organisatie die atleten met een beperking de kans geeft om te sporten. En hoewel Vodianova nog niet zo heel lang met de organisatie samenwerkt, is het wel duidelijk dat haar toewijding echt is. Zo laat ze tijdens ons gesprek geen gelegenheid onbenut om te benadrukken hoe belangrijk inclusie voor haar is. Niet omdat je dat als board member hoort te zeggen, maar wel omdat ze het honderd procent meent. Tijdens de fundraiser was ze dan ook de terechte eregaste. “Ik hoop dat we een mooi bedrag kunnen binnenhalen”, vertelt ze. “Ik heb het al vaak gezegd, maar ik vind het echt mijn verantwoordelijkheid om anderen te helpen. Ik merk dat mijn kinderen diezelfde begeestering hebben. Vooral mijn oudste zoon Lucas - hij wordt 18 in december - vindt het ook belangrijk om dingen te doen voor mensen die het minder goed hebben. Nu ja, ik denk dat ik dat er bij al mijn kinderen al op jonge leeftijd in heb gedrild”, besluit ze met een knipoog.