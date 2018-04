Topmodel Emily Ratajkowski: bloedmooi, supersexy... maar toch bedrogen door haar man TC

27 april 2018

12u43 0 Showbizz Op 23 februari trouwde topmodel Emily Ratajkowski met acteur en producer Sebastian Bear-McClard. En dat nadat de twee amper een maand een koppel waren. Vrienden vreesden toen al dat dit een slechte beslissing was. En ze lijken nu gelijk te krijgen. Sebastian werd immers betrapt in de armen van een ander topmodel.

Fotomodel Ratajkowski werd wereldberoemd als de ravissante (en naakte) schoonheid in de videoclip 'Blurred Lines' van Robin Thicke en Pharrell Williams. Die roem houdt ze nu in stand door een niet aflatende stroom aan (semi)naaktfoto's van zichzelf op Instagram te posten. Wat haar tot één van de meest gevolgde figuren op het internet maakt. Emily wordt dan ook vaak genoeg een van de meest sexy vrouwen ter wereld genoemd. Maar kijk, ook die dames worden dus wel eens bedrogen door hun man.

Suki

Zopas doken immers foto's op van haar hubby Sebastian in het gezelschap van een ander topmodel, de Britse Suki Waterhouse. Daarop is te zien hoe de twee erg intiem met elkaar omgingen. Wat daarbij extra opviel was dat Sebastian zijn trouwring niet meer droeg. Emily reageerde dan ook erg teleurgesteld. "Nooit eerder voelde ik zo'n pijn", luidde haar commentaar op de social media. Insiders vrezen nu dat de toekomst voor het huwelijk van Emily en Sebastian niet zo goed oogt.