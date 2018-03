Topmodel Chanel Iman en sportman Sterling Shepard getrouwd DBJ

04 maart 2018

17u10

Bron: ANP 1 Showbizz Het Amerikaanse topmodel Chanel Iman (27) is dit weekend getrouwd met American footballspeler Sterling Shepard. De Victoria's Secret Angel en de 25-jarige speler van de New York Giants gaven elkaar zaterdagavond het jawoord, meldt E! News.

Model Jourdan Dunn was op het huwelijksfeest in het Beverly Hills Hotel aanwezig en noemt zichzelf het bruidsmeisje op haar Instagram Stories. American Football-speler Odell Beckham jr. stond het bruidspaar bij als bruidsjonker.

Chanel en Sterling waren nog geen drie maanden verloofd. De New York Giants-speler deed zijn aanzoek in december op Iman's 27e verjaardag. Na haar jawoord nam Shepard zijn verloofde mee naar New York, waar vrienden en familieleden op hen wachtten.