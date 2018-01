Topmodel Bella Hadid opnieuw samen met ex-lief TC

Haar versierpogingen langs de zijlijn hadden succes. Vorige week bevestigde Bella dat ze opnieuw aan het daten is met NBA-speler Jordan Clarkson.

Enkele weken geleden toonden we al hoe ze alles in de strijd wierp om opnieuw zijn aandacht te trekken. Nu bevestigt het model dat haar pogingen om ex-lief Jordan Clarkson opnieuw te strikken succes hebben gehad. Sinds oudejaar zouden Bella en Jordan opnieuw een koppel zijn. Sinds haar breuk met zanger The Weeknd was Bella een beetje zoekende in de liefde. Ze hoopt met Jordan nu eindelijk een langdurige relatie te kunnen opbouwen.

AFP Jordan Clarkson (in het geel) speelt bij de LA Lakers.

Photo News Zo probeerde Bella langs de zijlijn zijn aandacht te trekken. Missie geslaagd.