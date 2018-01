Topless aan zee, nieuwsanker onder het stof, haar in de war: alle BV-nieuwtjes die je deze week hebt gemist TDS

21 januari 2018

10u00

Bron: Eigen berichtgeving 0

Weinig tijd gehad om je favoriet BV's te volgen? Geen nood, hier zijn de leukste nieuwtjes van de week.

Louis Talpe kroop voor één keer niet in de huid van Mega Toby, maar in die van een garagist:

So how was your day? # Een foto die is geplaatst door null (@louistal) op 16 jan 2018 om 18:50 CET

Wie de afgelopen week zwaaide naar Evy Gruyaert werd daarvoor beloond. Ze begon aan een nieuw project, en is daar duidelijk erg gelukkig mee:

Zwaai zwaai! 👋🏻👋🏻👋🏻Altijd vriendelijk terugzwaaien hebben mijn ouders mij geleerd😉❤️🤘🏻#foire #start2roltrap #newproject Een foto die is geplaatst door null (@evy_gruyaert) op 19 jan 2018 om 17:05 CET

Wat er gebeurt als radiostem Peter Van de Veire de jas van K3'tje Klaasje aantrekt? Precies dit:

Wat gebeurt er als de DJ de jas van @klaasje_meijer wil passen? #grotepet Een foto die is geplaatst door null (@petervandeveire) op 17 jan 2018 om 09:16 CET

Tatyana Beloy liet zich de afgelopen week van haar beste kant zien. Of net niet?

Astrid Coppens bewees aan haar volgers waarom ze nog steeds thuishoort in Amerika:

😋🐷🍔 Een foto die is geplaatst door null (@oneandonlyastrid) op 17 jan 2018 om 22:26 CET

Berth, euh, Gert Verhulst had zin in koffie met véél slagroom:

‘Gert’ is blijkbaar toch niet zo’n simpele naam...😳😂 Een foto die is geplaatst door null (@) op 18 jan 2018 om 10:08 CET

En hij ging met zoon Viktor en Kobe Ilsen op bezoek bij Heidi in Tirol:

Bij Heidi in Tirol 😜! @gertverhulst @kobeilsen Een foto die is geplaatst door null (@viktorverhulst) op 19 jan 2018 om 20:36 CET

De coupe van Marleen 'Simonneke' Merckx had tijd nodig om te bekomen van de storm:

Naweeën van de storm #thuisopeen #thuis #bijéénzitjegoed @thuistv #ikzoekeenkapper Een foto die is geplaatst door null (@marleenmolly) op 19 jan 2018 om 12:53 CET

Nieuwsanker Goedele wachters zat in zak en as. Of was het stof en as?

Stof en as #vulkaanklimmen #lavalaagje #fantastisch #nicaragua 🌋☀️ Een foto die is geplaatst door null (@goedelewachters) op 19 jan 2018 om 14:59 CET

En VIER-gezicht Pedro Elias? Die ging even door het leven als Pedra:

Pedra Elias. #controlpedro2 Een foto die is geplaatst door null (@pedro_elias_elias) op 19 jan 2018 om 14:01 CET