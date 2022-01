Topje van Miley Cyrus begeeft het tijdens concert op oudejaarsavond: “Ik heb nog steeds meer kleren aan dan ik normaal gezien draag op een podium”

Na 007 krijgt nu ook acteur Daniel Craig koninklij­ke onderschei­ding

De Britse acteur Daniel Craig, die in de Bondfilm ‘No Time to Die’ voor het laatst te zien is als 007, is vrijdag door het Britse koningshuis benoemd tot Companion of the Order of St. Michael and St. George. Die titel, die vaak diplomaten ten deel valt, deelt Craig nu met de fictieve James Bond.

