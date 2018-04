Topher Grace: van 'That '70's Show' naar de Ku Klux Klan TC

26 april 2018

15u46 0 Showbizz Topher Grace kennen we vooral als de sympathieke en slungelige Eric Forman uit 'That '70's Show'. Maar regisseur Spike Lee heeft nu een iets minder aimabele rol voor hem in petto: die van leider van de Ku Klux Klan.

Spike Lee heeft op CinemaCon zijn nieuwe film 'BlacKkKlansman' voorgesteld, een prent gebaseerd op waargebeurde feiten. Die vertelt het verhaal van Ron Stallworth, een zwarte politieman die eind jaren '70 undercover ging in de Ku Klux Klan en op die manier doordrong tot de top van de organisatie. Hij legde zijn contacten via de telefoon en won zo het vertrouwen van Klan. Op meetings stuurde hij een blanke collega in zijn plaats. De rol van Stallworth zal in de film vertolkt worden door John David Washington, de zoon van Denzel Washington. Topher Grace zal de rol van David Duke spelen, één van de laatste echt grote leiders van de racistische Ku Klux Klan. De film komt nog dit najaar in de zalen.