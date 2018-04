Topfilm 'Hidden Figures' krijgt vervolg op tv TC

07 april 2018

'Hidden Figures', de fel bejubelde biografische film over enkele Afro-Amerikaanse NASA-medewerksters die een grote bijdrage aan de ruimtevaart leverden, krijgt een vervolg op tv. Zender National Geographic plant een serie gebaseerd op het verhaal.

'Hidden Figures' vertelt het verhaal van Katherine Johnson, Dorothy Vaughan en Mary Jackson, de zwarte medewerksters van NASA die er dankzij hun berekeningen voor zorgden dat astronaut John Glenn in 1962 als eerste Amerikaan in een baan om de aarde kon vliegen. Jarenlang werd hun aandeel aan die mijlpaal in de ruimtevaart geminimaliseerd, tot Margot Lee Shetterly hun verhaal neerschreef in de gelijknamige bestseller. De film uit 2016 oogstte veel lof en verzamelde ook flink wat prijzen. Hij werd ook genomineerd voor drie Oscars, maar kon er helaas geen enkele verzilveren. De serie op National Geographic zal nu hetzelfde verhaal vertellen, maar zal dieper ingaan op het wetenschappelijke werk van de dames. De serie zou eind dit jaar of begin volgend jaar worden uitgezonden. De zender, die bekend staat voor zijn documentaires, produceert de laatste tijd wel vaker series. Onder andere 'Genius', over het leven van Albert Einstein met Geoffrey Rush in de hoofdrol of recent ook 'Genius 2', een biografische reeks over Pablo Picasso met Antonio Banderas in de hoofdrol.