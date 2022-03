Topdokter Joep Knol vond in Leuven de liefde van zijn leven: "Ik doe de geneeskunde, mijn vrouw doet al de rest"

HET DEBAT. Moet je overal mee kunnen lachen, zelfs als het zeer gevoelig ligt?

Gisteren, tijdens de uitreiking van de Oscars, deelde acteur Will Smith (53) een rake klap uit aan presentator Chris Rock (57). Dat gebeurde nadat Rock een grapje maakte over het “GI Jane-kapsel” van Jada Pinkett-Smith, de echtgenote van Will. Moet je overal mee kunnen lachen? Of is de uitbarsting van Smith enigszins te begrijpen? Wat is jullie mening? Vanavond bundelen we de boeiendste reacties in een nieuw stuk. Lees hieronder alvast wat experts en collega’s van Will Smith ervan vinden.

12:35