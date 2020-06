Topdokter Guy T’Sjoen in huwelijksbootje gestapt met vriend LOV

21 juni 2020

10u35 1 Showbizz Heuglijk nieuws voor Guy T’Sjoen, die tot voor kort nog te zien was in ‘Topdokters' op VIER. De endocrinoloog maakte op Twitter bekend dat hij in het huwelijksbootje is gestapt met zijn vriend.

Door de coronacrisis vielen de grote plannen van het koppel in het water. Ze besloten alvast in kleine kringen te trouwen, en in 2021 een groot feest te geven. “Dit huwelijk plannen was niet eenvoudig, maar de keuze om vandaag te trouwen was wel vanzelfsprekend. Start van een jaar feesten tot we het volgend jaar nog eens overdoen met alle familie en vrienden”, schrijft Guy bij een foto van het gelukkige paar.

#married 👨‍❤️‍👨 20 Juni 2020. Dit huwelijk plannen was niet eenvoudig, maar de keuze om vandaag te trouwen was wel vanzelfsprekend. Start van een jaar feesten tot we het volgend jaar nog eens overdoen met alle familie en vrienden. pic.twitter.com/Yeo9pNYjpt Guy T'Sjoen(@ GuyTsjoen) link