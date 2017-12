Topdirigent James Levine op non-actief na nieuwe beschuldigingen van seksueel misbruik kv

Dirigent James Levine Showbizz De Metropolitan Opera in New York heeft de wereldberoemde dirigent James Levine zondag geschorst. Verschillende mannen kwamen dit weekend naar voren met beschuldigingen dat Levine hen misbruikte toen ze tieners waren.

"We schorsen onze relatie met James Levine in afwachting van een onderzoek", meldt de Metropolitan Opera in een mededeling. "Levine zal bij geen enkele activiteit van de Met betrokken zijn, inclusief de geplande concerten die hij dit seizoen zou dirigeren." Volgens directeur Peter Gelb gaat het om "een tragedie voor alle betrokken partijen".

Het was de New York Times die zaterdag uitpakte met het nieuws dat Levine jarenlang een jongeman zou hebben misbruikt. Het misbruik zou gestart zijn in 1985, toen het slachtoffer 15 en de dirigent 41 was, en zou zijn doorgegaan tot 1993. Het slachtoffer, dat nu 48 is en wiens identiteit niet is bekendgemaakt, legde vorig jaar verklaringen af bij de politie van Illinois.

Daarna bracht de New York Times nog twee andere getuigenissen van mannen naar buiten.