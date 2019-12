Topchoreograaf met een rebels kantje & meesterbrein achter Baba Yega: dit is Sinerjey, de nieuwe liefde van Marthe BDB

K3'tje Marthe De Pillecyn (23) vond de liefde bij choreograaf Sinerjey Meyfroodt (32). En hoewel zijn naam misschien niet meteen een belletje doet rinkelen, is de danser geen onbekende in het tv-wereldje. Een portret van de man die het hart van 'de zwarte van K3' sneller doet slaan.

Sinerjey groeide op in Ieper in de Westhoek. En dat deed hij al dansend, z’n grote passie van jongs af aan. Toen hij veertien was, startte hij samen met acht vrienden een ‘streetdancegroepje’. Enkele jaren later richtte hij met z’n ouders in Ieper dansschool Da Jump op. “Ik beschouw deze school als mijn eigen kind”, vertelde Sinerjey daarover in een eerder interview. “Het is mijn allerbelangrijkste levensproject waar het voor mij ook allemaal begonnen is. Voor mij begint en eindigt alles bij Da Jump.”

Van Tomorrowland naar China

Sinerjeys doorbraak bij het grote publiek kwam er in 2012 na z’n deelname aan het VTM-programma ‘So You Think You Can Dance’. De Ieperling werd er overladen met lof van de juryleden en ook het publiek wist z’n dansmoves lange tijd te smaken. Uiteindelijk viel hij net buiten de top 10. “Ik heb veel bijgeleerd en veel mensen leren kennen”, blikte Sinerjey achteraf terug. “Nu zal ik genieten van de vrijheid en uiteraard blijf ik workshops geven en optreden.”

Aan die uitspraak hield de danser zich, want na zijn deelname nam z’n carrière een hoge vlucht. Hij werkte als choreograaf mee aan VTM-programma’s als ‘The Voice’ en liveshows van ‘Rode Neuzen Dag’, trad op op festivals als Tomorrowland en maakte ook in het buitenland furore. In 2014 ging hij naar China op vraag van sportmerk Nike. Hij moest er een show in elkaar boksen om kleding te presenteren voor verdelers van over de hele wereld. Twee jaar later mocht hij op tournee met de Nederlandse dj Armin Van Buuren. “Hij heeft me gevraagd om samen met een ander duo in te staan voor de choreografie van zijn wereldtournee ‘Armin Only Embrace Tour’. Ik focus me daarbij op de hedendaagse dansvormen”, vertelde Sinerjey toen in Het Nieuwsblad.

Ongepast voor kinderen

Tijdens zijn weg naar de top zat de rebelse Sinerjey niet om een stunt verlegen. In 2015 liep een optreden op Laundry Day fout af wanneer hij tijdens z’n act brandblussers over het publiek leegspoot. Dat zorgde even voor paniek onder de toeschouwers. Sinerjey excuseerde zich na afloop uitgebreid. Een jaar later was er dan weer ophef door een videoclip waarin de danser wees op de gevaren in het verkeer voor kinderen die Pokémon GO spelen. Heel wat mensen reageerden toen verontwaardigd omdat de jonge danser er lustig op los vloekte: van ‘fuck’ en ‘godverdomme’ tot uitspraken als ‘Pokémons die zijn zo geil, ik zou ze n***’. Ongepast en niet voor kinderen, vonden critici. “Mensen nemen dit veel te serieus”, reageerde Sinerjey toen. “Er staat in koeien van letters ‘parodie’ in de titel van het nummer. Mijn manager vond de tekst best oké, dus ben ik ermee doorgegaan.”

Datzelfde jaar zorgde hij nog voor meer controverse door een filmpje onder de Ieperse Menenpoort op te nemen. “Eigenlijk moet de Menenpoort gezien worden als een begraafplaats voor soldaten uit de Eerste Wereldoorlog. Beeld je eens in dat dit filmpje zou opgenomen worden op een begraafplaats. De verontwaardiging zou veel groter zijn. De Menenpoort is geen plaats voor een show en het getuigt niet van respect voor wat wij daar elke dag organiseren”, vertelde Philip De Bruyne van de Last Post Association toen aan onze krant.

Brein achter Baba Yega

De naam van Sinerjey ging pas echt over de tongen, toen hij genoemd werd als het meesterbrein achter Baba Yega, de populaire dansformatie die altijd optreedt met alien-maskers. In 2016 won die groep ‘Belgium’s Got Talent’ en nadien zat er geen rem meer op hun succesverhaal. Er kwamen grootse shows, albums, stripverhalen, kleding en een langspeelfilm. Daarnaast eindigde de groep ook tweede in ‘Das Supertalent’ en belandden ze in de halve finale in ‘Britain’s Got Talent’. De dansers overtuigden moeiteloos de jury - met vier keer een ‘yes’ - en maakten ook indruk op Simon Cowell. “Er hebben nog nooit aliens gewonnen, maar jullie zijn welkom”, zei hij toen.

Er werd lang gespeculeerd over de identiteit van de dansgroep, maar de naam van Sinerjey bleef telkens terugkomen. Zeker omdat hij al eerder onder de naam Baba Yega had opgetreden. “Ik wil mijn intensieve carrière als profdanser rustig afbouwen”, vertelde Sinerjey uiteindelijk. “Ik ben toe aan nieuwe uitdagingen en daar is Baba Yega perfect voor. Binnen de groep ben ik niet enkel danser en choreograaf, maar ook MC (Master of ceremony, de baas dus, nvdr).”

Geldverduistering

Terwijl het succes van Baba Yega bleef duren, ging het er achter de schermen van de groep minder gemoedelijk aan toe. Ex-danser Junes Lazaar (31), die ook meespeelt in de film ‘Patser’, klaagde eerder dit jaar aan dat de groep onder hun vorige management stelselmatig werd uitgebuit. Volgens hem zouden grote bedragen geld uit de Baba Yega-kassa verduisterd zijn. Hij wees hiervoor één schuldige aan: Sinerjey Meyfroodt. Volgens hem speelde hij onder één hoedje met het voormalige management. “Sinerjey ziet zichzelf als dé man achter Baba Yega. De roem is hem naar het hoofd gestegen, en daar hebben de andere Baba’s allemaal de gevolgen van mogen ondervinden”, vertelde hij in een interview.

Volgens Sinerjey klopt er van die beweringen niet veel. “Kijk, Junes voert al een tijdlang een lasterproces tegen ons. Ik heb daar een klacht voor ingediend. Hij heeft dreigementen geuit en perst ons af”, reageerde hij toen.

Om de professionele toekomst van de dansgroep veilig te stellen nam Studio 100 Baba Yega recent onder zijn vleugels. “De hype al voorbij? Dan blazen wij die wel nieuw leven in”, zei Gert Verhulst toen zelfverzekerd. En naast een nieuwe professionele thuis vond Sinerjey dus ook een nieuwe liefde bij Studio 100.