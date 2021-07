Topchocolatier Dominique Persoone brengt zijn vrije tijd door tussen de bijen: “Pure meditatie”

“Toen ik me acht jaar geleden in de bijen begon te interesseren, ontmoette ik alleen maar oude mannetjes in de bijenclub”, zegt Dominique in Primo. “Alles werd ook zeer geheim gehouden, niemand wou zeggen hoeveel honing hij precies produceerde. Maar ondertussen is de imkerij heel hip geworden, vooral in de steden. Ik ontmoet tegenwoordig heel wat jonge gasten, en ook vrouwen, die als imker actief zijn. Het is fun en leute. En ik kan dat alleen maar toejuichen. Verhardingen, kunstgras, steenkorven, betegelde opritten en terrassen zorgen ervoor dat er steeds minder regenwater in de bodem sijpelt en dat is slecht nieuws voor de bijen, want ze vinden alsmaar minder voedsel en zo hebben ze het moeilijk om te overleven. Gelukkig zijn we een ommezwaai aan het maken. Tijdens de corona-periode zijn steeds meer mensen gaan beseffen hoe belangrijk het is om een eigen tuin te hebben en we zijn ook gaan beseffen dat het anders mag dan vroeger. Weg met het strakke gazon! Nu is het hip en trendy om veel bloemen in je tuin te hebben en het gras te laten groeien. En dan heb je al snel een bijvriendelijke tuin.”