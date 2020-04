Topchefs ten tijde van corona - SLOT. Seppe Nobels: “Die afhaaltendens is paniekvoetbal: ik zie collega’s gerechten maken die totaal hun ding niet zijn”

Showbizz

“We hebben bijna een kameraad waar ik vorig jaar nog samen mee op de skilatten stond, verloren aan corona. Dichter dan dat moet het écht niet komen.”

De coronacrisis hakt er zwaar in bij de horecasector. Alle zaken in ons land blijven tot nader order gesloten, van de kleinste lunchbar tot het grootste sterrenrestaurant. In deze nieuwe reeks spreken we met 5 topchefs over hoe zij de coronacrisis en hun ‘gedwongen vakantie’ beleven. Vandaag laat Seppe Nobels (37) in zijn (menu)kaarten kijken. De chef van het bekende groentenrestaurant Graanmarkt 13 én jurylid van ‘Grillmasters’ geeft elke avond op z’n dakterras een ‘keukenconcert’ met kookpotten en pollepels.