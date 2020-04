Topchefs ten tijde van corona - DEEL 4. Lode De Roover: “Mijn kinderen zijn blij, want ik heb een springkasteel in mijn restaurant gezet”

Showbizz

“Eens een hele dag niet buiten komen en met de kinderen bezig zijn, dat is best fijn, maar na een week begint dat tegen te steken, hé.”

De coronacrisis hakt er zwaar in bij de horecasector. Alle zaken in ons land blijven tot nader order gesloten, van de kleinste lunchbar tot het grootste sterrenrestaurant. In deze nieuwe reeks spreken we met 5 topchefs over hoe zij de coronacrisis en hun ‘gedwongen vakantie’ beleven. Vandaag laat Lode De Roover (36) in zijn (menu)kaarten kijken. De chef van restaurant Fleur de Lin in Zele heeft noodgedwongen de voorbereiding op de Bocuse d’Or, de Olympische Spelen van de gastronomie, moeten afbreken.