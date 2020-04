Topchefs ten tijde van corona - DEEL 3. Gert De Mangeleer: “Het is niet dat ik mijn gezin ga uitmoorden, hé. Of dat hoop ik toch”

Showbizz

De coronacrisis hakt er zwaar in bij de horecasector. Alle zaken in ons land blijven tot nader order gesloten, van de kleinste lunchbar tot het grootste sterrenrestaurant. In deze nieuwe reeks spreken we met 5 topchefs over hoe zij de coronacrisis en hun ‘gedwongen vakantie’ beleven. Vandaag laat Gert De Mangeleer (42) in zijn (menu)kaarten kijken. De mede-eigenaar van het merk By Hertog Jan***, dat verschillende restaurantconcepten overkoepelt, houdt zich vooral bezig met het stroomlijnen van zijn organisatie. “Rijker gaan we hier niet van worden, sterker wel. ”