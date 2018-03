Topanga uit 'Girl Meets World' gaat trouwen TC

24 maart 2018

14u55 0 Showbizz De actrice, die we als kindsterretje leerden kennen in de serie 'Boy Meets World', maar nu schittert in de reboot, heeft zich verloofd met Jensen Karp.

Jammer voor Cory, maar zijn tv-lief Topanga heeft haar hart aan iemand anders verloren. Actrice Danielle Fishel, 36 jaar ondertussen, heeft zich verloofd met haar vriend, tv-producent Jensen Karp. De twee vormen al bijna een jaar samen. In 2016 scheidde Danielle nog van haar man Tim Belusko. Zij ontkent het, maar volgens de Amerikaanse media was die scheiding het rechtstreekse gevolg van haar groeiende interesse in Jensen. Danielle hoopt nu deze zomer al haar jawoord te kunnen geven.