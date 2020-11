Top-dj Anouk Matton liet haar ogen laseren: “Gelukkig kreeg ik een kalmeerpil op voorhand”

Royalty Gravin Eloise moet gênant dansfilm­pje van prins Constan­tijn verwijde­ren (maar het internet was er al mee weg)

10:19 Lid van de Nederlandse koninklijke familie of niet, gravin Eloise van Oranje-Nassau (18) is ook gewoon een tiener met een grote interesse in sociale media. Het resultaat was een filmpje op TikTok waarin ook haar ouders - prins Constantijn en prinses Laurentien - al dansend te zien waren. De video verdween niet veel later van haar account, maar het kwaad was al geschied.