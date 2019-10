Toon, de zoon van Chris Van Tongelen, reist de wereld rond: “Ik zeg hem altijd om voorzichtig te zijn” Redactie

16 oktober 2019

12u00

Bron: TV FAMILIE 0 Showbizz Prachtige foto’s en video’s van spitse bergen in het Hoge Noorden. Van zuiderse zonsondergangen. En nog veel meer schitterend natuurschoon. Je vindt het allemaal op de Instagram-account van Toon Van Tongelen (20), zoon van Chris Van Tongelen uit diens eerste huwelijk. ‘Visual content creator, traveling the world’ omschrijft de jongeman zichzelf. Aan weekblad TV Familie verklapt hij waar hij momenteel vertoeft.

“Nu ben ik in Barcelona, morgen in de Pyreneeën”, vertelt Toon in het weekblad. “Ja, de helft van het jaar ben ik in het buitenland, met mijn beste maat, Arne. Zodra we ons rijbewijs op zak hadden, zijn we vertrokken. Hij maakt foto’s, ik video’s. We hebben een camionette, waarin we ook slapen. Heel tof!”

Je neemt ook vaak je vriendin mee, hé?

Ja, ja. Maar Jorun - zo heet ze - is afgestudeerd als zorgkundige en heeft nu een job. Ze kan dus lang niet altijd meer mee.

Reizen is sowieso plezant. Maar kun jij ervan leven? Of leef jij op kosten van je vader?

Helemaal niet! Kijk, ik heb multimedia gestudeerd, en ben daarna naar de filmschool getrokken. Maar na een halfjaar ben ik gestopt, ik wilde m’n eigen ding doen en niet hele dagen luisteren naar oude mannen die vooraan in de aula staan te lullen. Mijn pa zei: ‘Ga voor je droom, jongen!’ En enkele maanden later kreeg ik telefoon. Of ik een Belgische boysband in de USA wilde volgen, om beelden te maken?

En jij dacht: wow, natuurlijk!

Da’s zeker. Eén van de jongens van die band had een job bij Gemini Bracelets, een bedrijf dat armbanden voor mannen op de markt brengt. Daar zochten ze mensen om beelden te maken. Wel, mijn vriend Arne en ik doen dat nu. Wij gaan voor hen op reis en maken foto’s en filmpjes waarin we hun producten tonen.

(lees verder onder de foto)

Dat zijn armbanden met natuursteentjes die zogezegd bepaalde krachten hebben...

Ja, ik draag nu een bandje met tijgeroog, een geelbruine steen. Zo’n armband is een soort talisman die je beschermt.

Daar geloof jij echt in?

Ik denk dat die stenen een bepaalde frequentie kunnen uitzenden, ja. Iets dat je leven positief beïnvloedt.

En jij hébt een leuk leven.

Vind ik wel! Ik hoef geen miljoenen op de bank te hebben, ik wil gewoon gelukkig zijn. Binnenkort vertrek ik weer naar Amerika om mooie beelden te maken.

Wat is het mooiste dat je al hebt gezien?

Mijn vriendin! (lacht) En wat natuurschoon betreft: de Noorse Lofoten Eilanden. En dan de middernachtzon erbij... Magisch! Dan denk ik: wow, wat is ’t leven toch schoon!

(lees verder onder de foto)

Zo’n jonge gast die geregeld met een camionette naar het buitenland reist. Wat vindt papa Chris Van Tongelen (51) daarvan?

“Het goeie van de zaak is: ze zijn minstens met z’n tweeën”, zegt Chris. “Ofwel Toon met z’n maat Arne. Ofwel met z’n vriendin Jorun. Het is trouwens een nieuwe camionette. Ik zeg m’n zoon wel altijd: ‘Jongen, wees voorzichtig!’ Hij trekt vaak naar de bergen, maakt gevaarlijke tochten. Ze dragen dan veiligheidsvestjes en haken zich vast als ’t nodig is. Maar als ik beelden op Instagram zie, denk ik weleens: my god, waar zitten ze nú weer?!”

Bel jij je zoon weleens als hij onderweg is?

Ik stuur hem bijna elke dag een berichtje. En hij belt mij. En hij laat ook altijd iets weten aan z’n mama. Ja, Toon is begaan met het thuisfront.

Hij woont eigenlijk nog bij z’n moeder.

En hij is van plan daar te blijven wonen, mét Jorun. Mijn oudste dochter Laura is gaan samenwonen met haar vriend. Er is dus plaats genoeg. Ik woon trouwens vlak bij mijn ex-vrouw.

Heb jij Toon financieel een beetje op weg geholpen?

Toon werkt bij mij in de zaak. Ik begeleid hem meer dan dat ik hem financieel help. Maar ik kan voor hem wel iets prefinancieren. Als hij een betere camera of zo nodig heeft, schiet ik hem weleens geld voor. Ik heb hem de raad gegeven om een cursus bedrijfsbeheer te volgen. En hij heeft dat ook gedaan. Ik geef hem zelf ook tips.

Hij woont in Hotel Mama en jij bent dus Bank Papa.

(lachje) Pas op, Toon is met z’n deeltijdse zelfstandigheid al zelfbedruipend, hoor. Maar ik help hem waar ik kan. Soms belt hij me: ‘Hebt ge nog iets eetbaars in huis?’ En dan stel ik voor om rap samen iets te gaan eten. Da’s altijd leuk!