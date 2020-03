Tony Awards vanwege coronavirus uitgesteld MVO

25 maart 2020

21u43

Ook het evenement rond de Tony Awards gaan niet door vanwege de coronacrisis. De uitreiking van de prestigieuze Amerikaanse theaterprijzen op 7 juni wordt verplaatst naar een nog nader te bepalen datum, maakte de organisatie woensdag bekend.

De beeldjes zouden in juni voor de 74e keer worden overhandigd aan onder meer acteurs, theatermakers en producties in de Radio City Music Hall in New York. Een nieuwe datum voor de prijzenregen wordt geprikt wanneer de theaters in Broadway hun deuren weer kunnen openen.

De organisatie heeft zin in het moment dat de Tony Awards alsnog kunnen worden uitgereikt. “We kijken ernaar uit dat we Broadway en onze industrie kunnen vieren wanneer het weer veilig is om dat te doen.”