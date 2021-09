Tony Awards na twee jaar terug uitgereikt: ‘Moulin Rouge’ en ‘The Inheritance' grote winnaars

ShowbizzZeggen dat de uitreiking van de Tony Awards, de Amerikaanse theaterprijzen, een bijzonder moment was, is nog mild uitgedrukt. Door de coronacrisis was het al twee jaar geleden dat de beeldjes nog eens werden uitgereikt. Bovendien zijn nog maar weinig shows opnieuw opgestart op Broadway, waardoor de ceremonie één grote reclamecampagne leek om het publiek weer naar de zalen te trekken.

De show vond plaats in Broadway’s Winter Garden Theater, waar zo'n 1.500 mensen terecht kunnen. Een groot verschil met de voorbije edities van de show. Normaal gezien vindt die plaats in de Radio City Music Hall, waar zo’n 6.000 mensen binnen kunnen. Wie de show dit jaar wilde bijwonen, moest een bewijs van vaccinatie voorleggen en een mondmasker dragen. De avond werd trouwens gepresenteerd door Leslie Odom Jr , bekend van de populaire Broadway-show ‘Hamilton’, waarvoor hij de Tony voor ‘beste acteur in een musical’ won.

Het eerste deel van de show - waarin de meeste prijzen werden uitgereikt - was voorzien voor de industrie en enkel bekijkbaar via de streamingdienst Paramount+. Dat zorgde ervoor dat er tijdens de tweede helft, die uitgezonden werd op CBS, veel ruimte was voor optredens en een parade van Broadway-sterren als Kristin Chenoweth en Idina Menzel - die samen het nummer ‘For Good' uit ‘Wicked' zongen. Zij moesten het publiek warm maken om opnieuw tickets te gaan kopen. Zo was er helemaal in het begin van de show een optreden van de cast van ‘Hairspray’, met onder meer ‘Glee’-ster Matthew Morrison. Zij zongen het nummer ‘You Can’t Stop The Beat’, waarop presentatrice Audra McDonald toevoegde: “Je kan de beat van Broadway niet stoppen, het kloppende hart van New York City. We zijn misschien een beetje laat, maar we zijn er. Broadway is terug. En het moet en zal beter worden.”

Grote winnaar van de avond was ‘Moulin Rouge! The Musical’, die bekroond werd tot ‘beste musical’. De show, gebaseerd op de gelijknamige film, won maar liefst tien prijzen. Het beste toneelstuk was dan weer ‘The Inheritance’, over twee generaties homo’s in New York City.

Er waren dit jaar slechts 18 shows die genomineerd konden worden. Dat is de helft van het normale aantal. Slechts 15 daarvan kregen effectief een nominatie. De genomineerden werden gekozen door 41 theaterexperten die elke show bekeken. De keuze voor de winnaars werd gemaakt door 778 producers, acteurs en andere insiders. Opvallend: acteur Aaron Tveit (uit ‘Moulin Rouge’) was als enige genomineerd in zijn categorie, maar moest 60 % van de stemmen krijgen om het beeldje effectief mee naar huis te nemen. En daar slaagde hij wel degelijk in.

Volledig scherm Tom Hiddleston © REUTERS

Volledig scherm Lin Manuel Miranda © AFP

Volledig scherm Darren Criss © AFP

Volledig scherm Debra Messing © AFP

Volledig scherm Leslie Odom Jr. en echtgenote Nicolette Robinson © AFP

Volledig scherm David Byrne © AFP

Volledig scherm Sienna Miller en Tom Sturridge © AFP

Volledig scherm Peter Gallagher en z'n dochter Kathryn Gallagher © AFP

Volledig scherm Cyndi Lauper © REUTERS

Volledig scherm John Legend en Chrissy Teigen © AFP

Volledig scherm Andrew Garfield © REUTERS

Volledig scherm Kristin Chenoweth © AFP

Volledig scherm Andrew Lloyd Webber © AFP

Volledig scherm Ben Platt © REUTERS

Volledig scherm Josh Groban © AFP

Volledig scherm Bernadette Peters © AFP

Volledig scherm Beanie Feldstein © REUTERS

