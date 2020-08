Toneelregisseur haalt fel uit in open brief aan Cathy Berx: “Nog even doorduwen en de andere kant opkijken en we zijn dood” TDS

07 augustus 2020

10u23

Toneelregisseur Peter Perceval (54) haalt in een open brief uit naar naar Antwerps provinciegouverneur Cathy Berx (51) en de maatregelen die zij heeft getroffen. De opmerking die Cathy Berx maakte over de de verspreiding van het coronavirus bij theatervoorstellingen - waar er risico is op samenscholingen "omdat het publiek daar nadien nog over wil napraten" - is bij hem in het verkeerde keelgat geschoten.

“Vandaag hebt u, als een echte hedendaagse Zorro, een daad gesteld die getuigt van uitzonderlijke politieke en maatschappelijke waaghalzerij”, begint Perceval zijn relaas. “U hebt gedaan wat niemand ooit heeft gedurfd: de theatersector benoemd voor wat het werkelijk is. Met name: een bende nachtbrakers met slecht opgevoed publiek dat na voorstellingen als een stel hooligans door straten en parken doolt, waar ze met dronkemansgelal en overdreven lawaai het leven van de brave burgers, die in vrede thuis naar ‘FC De Kampioenen’ willen kijken, tot een hel maken!”

Hij verwijst naar de aanpassingen die eerder deze week in de provincie werden doorgevoerd. “Als vastbenoemd behoedster van algehele rampen hebt u het nu eindelijk gezegd”, schrijft hij. “De samenscholingen van theaterpubliek die nog wat nakaarten over een voorstelling zijn rampzalig omdat zij een gevaar vormen voor de volksgezondheid. Persoonlijk had ik er nog aan toe willen voegen dat zij ook gevaarlijk zijn voor de goede smaak en zeden, maar in deze coronacrisis is “volksgezondheid” een toverwoord dat vele ladingen dekt, dus ik neem aan dat goede zeden en smaak ook onder uw argumentatie vallen.”

Perceval vreest intussen het ergste. “Gewoon nog even doorduwen met dat kopkussen op hun gezicht en de andere kant opkijken”, schrijft hij. “Als ze ophouden met spartelen zijn ze dood en dan hebt u weer een zorg minder. De VDAB daarentegen… Maar dat is geen provinciale bevoegdheid, dus daar hoeft u dan niet wakker van te liggen.”



