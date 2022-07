Tomorrowland was nooit zo stil: Dimitri Vegas & Like Mike eren overleden vader “Steek jullie handen in de lucht voor onze geliefde Takis”

Tot het einde hadden ze gewacht. Tot net voor middernacht. Nadat de ene hit na de andere afgevuurd was als tonnen vuurwerk door de lucht. ‘Eat, sleep, rave, repeat’. Het dagelijkse patroon voor de broers Thivaios is sinds enkele maanden weer in vol ornaat. Zaten ze overdag nog in Spanje, na een nachtelijk festival, landde hun vliegtuig in de late namiddag op Belgische grond. Van hot naar her, maar vandaag recht naar Boom. Recht naar hun wortels voor een thuiskomst bij de people of tomorrow . “Wie is er klaar om ‘The Hum’ te doen?”, vroeg Like Mike. Iederéén. Een vijftigduizend paar vuisten sloegen op de borst. Stevig en luidkeels aangespoord vanuit de stembanden. “Drie motherfucking jaar geleden sloten wij hier de MainStage af”, nam Dimitri het woord. “Wie had gedacht dat het licht nadien uitging?”

Het licht ging tot twee keer toe uit. Corona, ja. Nog donkerder was het overlijden van vader Takis Thivaios (66). Een jaar geleden in mei. Plots. Stond hij drie jaar geleden zijn zonen nog aan te moedigen voor de MainStage - zoals hij al jaren deed, van bij de prille start - is hij er vandaag in hun harten bij. “Zoals jullie weten zijn mijn broer en ik een jaar geleden onze papa verloren", sprak Dimitri zacht. Het gefeest stond stil, mensen grepen naar hun hart. Naar elkaar. “En hier, op de plek waar deze MainStage staat hebben we afscheid genomen van hem. Hier was zijn begrafenis. (stilte) Vijfhonderd meter verder hebben we hem begraven.” “Steek jullie handen en lichtjes in de lucht voor onze vader”, vult Mike zijn broer aan. “Deze song is voor jou, Takis. We love you, dad.” Een foto van Takis verschijnt, ‘The Scientist’ van Coldplay galmt door de boxen. Tranen wellen op bij de broers. Samen in verdriet, maar samen sterk. Samen als één, want daar draait Tomorrowland om. En dan mag er terug gesprongen worden. Want het feest, dat gaat door. Met Takis vereeuwigd in 50.000 harten.